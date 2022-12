Se aplaza la huelga en el sector del calzado prevista para este miércoles ante una nueva propuesta

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado el aplazamiento de la huelga prevista para este miércoles 14 de diciembre en el sector del calzado ante la mediación realizada este martes por el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para que la patronal y los sindicatos lleguen a un acuerdo.

En concreto, la huelga queda desconvocada hasta valorar la propuesta realizada por los mediadores del SIMA y tomar la respectiva decisión.

La propuesta en cuestión consiste en un convenio de cuatro años de vigencia, con incrementos salariales de un 4% para 2022, con efecto retroactivo desde el pasado mes de julio, un 4% en 2023, un 2,5% en 2024 y un 2% en 2025 (en total un 12,5%). Además se incluye una cláusula de garantía salarial que garantizaría el 100% del IPC siempre que éste no supere el 15%. En caso de que el IPC fuera superior a dicho porcentaje se daría adicionalmente un 0,50% en dos tramos.

En lo que se refiere a la jornada laboral, la propuesta reduce la jornada anual de 12 horas durante la vigencia e incluye la ultra-actividad indefinida del convenio, con el fin de que no decaiga en caso de no llegar a un acuerdo. Asimismo, se eliminaría la necesidad de justificar dos de los cuatro días de permisos no retribuidos.

La propuesta de los mediadores del SIMA deberá ser ratificada o no por cada parte el próximo 27 de diciembre, por lo que previamente tanto CCOO de Industria como UGT FICA realizarán las respectivas asambleas y consultas para fijar su posición definitiva, con la continuidad de la movilización en el aire.