La APM dice que era "previsible" que Sánchez siguiera y JJpD habla de un "acto de normalidad democrática"

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha asegurado este lunes que "era previsible" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que continúa en el cargo, mientras que el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, cree que su decisión ha sido un "acto de normalidad democrática".

Así se han expresado en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, minutos después de que Sánchez compareciese desde Moncloa para señalar que continuará al frente de la Presidencia del Gobierno y para pedir a la "mayoría social" que se "movilice".

Según Del Barco, "no había motivos" para su dimisión "por el hecho de que se siga un procedimiento penal" contra su mujer, Begoña Gómez. "Lo normal es que se sigan procedimientos penales cuando existen posibles indicios de la comisión de un hecho delictivo. Del mismo modo que si hay un procedimiento se puede cerrar, si transcurridas las diligencias de investigación se ve que no hay nada. Creo que eso no era ningún motivo para dimitir", ha apuntado.

En este contexto, la presidenta de APM ha incidido en que es "el juez el que conoce el asunto" y el que decidirá sobre el mismo. "Se abren muchos procedimientos que luego acaban siendo archivados (...) Tenemos que ver todo lo que se dice en esa denuncia y es lo que conoce el juez de instrucción. Yo desde luego es que no he visto la denuncia y no tengo ningún interés en verla", ha opinado.

Así las cosas, Del Barco ha criticado que en los últimos días se haya hablado de "golpismo judicial". "Se ha firmado un manifiesto en el que se ha hablado de golpismo judicial y en el que se os ataca precisamente a los medios de comunicación de no hacer bien vuestro trabajo", ha recordado.

A su juicio, "una sociedad sin jueces independientes, en la que se trata de quebrar el poder judicial y en la que se trata de callar a los medios de comunicación lleva camino a desaparecer como democracia". "Así que, con mucho cuidado con esos planteamientos, porque no benefician a nadie, absolutamente nadie", ha apostillado.

Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) ha pedido tiempo para ver si "este movimiento político sirve para construir una sociedad mejor y acabar con la degradación de la vida pública en la que están inmersos".

"Si esta reacción sirviera a todos los partidos políticos para frenar la utilización populista de la sociedad, estaría bien. Porque llevamos muchos años asistiendo a estas tendencias populistas que siembran unos y otros de las que esta asociación viene advirtiendo desde hace años", ha apuntado el portavoz de la asociación, Sergio Oliva.

A juicio de la AJFV, la "situación política" en España es "compleja e inédita por cuanto" el país "ha estado cinco días en vilo, esperando la decisión del presidente del Gobierno". Así las cosas, Oliva considera que "es momento de renovar" la confianza de los ciudadanos "en la fortaleza del Estado de Derecho en estos días donde se alienta la vertiente emocional".

"El Estado de Derecho en un sistema de equilibro entre poderes e instituciones, un sólido sistema de pesos y medidas que garantiza nuestros Derechos y Libertades fundamentales. Los jueces son la garantía de nuestros derechos y libertades. La ciudadanía ha de mantener confianza en la labor diaria de miles de jueces que ayer, hoy y mañana son la salvaguarda de que sus derechos fundamentales sean respetados", ha concluido la AJFV.

Por su parte, JJpD ha señalado que en este caso "ha habido una persona que se ha sentido afectada por lo que sucedía y lo importante es que en cualquier caso había mecanismos institucionales para que fuera la que fuese la decisión que tomase el sistema institucional siguiera funcionando".

"Así que yo creo que tampoco merece una valoración muy específica puesto que lo fundamental es que seguimos en una situación de normalidad. Una de las razones que dio Sánchez para tomarse este tiempo de reflexión fue la politización de la justicia. Bueno, yo creo que más bien lo que existe es una instrumentalización por parte de algunos partidos políticos del trabajo judicial", ha opinado Rodríguez.

En su opinión, "eso es algo que no es nuevo, viene de atrás y lo que habría que pedir es responsabilidad a los que dirigen las entidades partidarias para que se actuara con mesura y con prudencia". "No se puede utilizar a los tribunales en el debate político y no se puede sustituir ese debate político por lo que los tribunales en cada caso puedan decidir", ha apuntado.

Preguntado por el caso que afecta a la esposa de Sánchez, el portavoz de JJpD ha expresado su confianza en que "el sistema judicial funcione con normalidad" y "que si existe algún tipo de indicio de que efectivamente existe responsabilidad por parte de quien se ha denunciado, se persiga y que si no lo hay, que igualmente se exija responsabilidad a quien haya podido presentar una denuncia sin fundamento".