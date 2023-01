La APM, con el respaldo de la FAPE, pide al Gobierno que apoye a Ignacio Cembrero ante el "acoso judicial" de Marruecos

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), con el respaldo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a apoyar al periodista español Ignacio Cembrero, que deberá enfrentarse el viernes 13 de enero en un Juzgado de Primera Instancia de Madrid, al juicio por la demanda civil que el Reino de Marruecos ha interpuesto contra él.

En un comunicado, la APM considera "inaceptable" la demanda presentada por las autoridades de Rabat, después de que Cembrero publicara que Marruecos podía estar detrás del espionaje de su teléfono móvil, ya que su número es el de uno de los 180 periodistas espiados mediante el Programa Pegasus, que afectó a 50.000 personas de todo el mundo.

"Una vez más, denunciamos la actitud del Gobierno marroquí que en otras tres ocasiones ha visto rechazadas sus demandas contra Ignacio Cembrero, actual redactor de El Confidencial y que posee un amplio conocimiento de la situación en el Magreb, tras una dilatada trayectoria en medios nacionales", ha manifestado.

Además, la APM se ha mostrado convencida de que Marruecos "intenta amedrentar e intimidar al informador y evitar que, en el libre ejercicio de su profesión, siga denunciando las irregularidades que observa en ese país".

Ante esta situación, la APM ha reclamado a las autoridades españolas que "actúen por los canales oportunos, entre ellos por la vía diplomática, para defender el derecho a la libertad de expresión de los periodistas de nuestro país cuando esta se ve atacada por dirigentes de una potencia extranjera".

"Esta asociación lamenta constatar que, desde que se conoció la presentación de la demanda por parte de Marruecos, el Gobierno ha evitado ejercer esa defensa a cualquier nivel y ha respondido con evasivas a preguntas formuladas por varios diputados en el Congreso", ha criticado.

La APM ha recordado que la Comisión Europea prepara una directiva para impedir el acoso judicial a periodistas y activistas por parte de empresas multinacionales y de Estados extranjeros, y que, una vez aprobada, el Ejecutivo español deberá transponerla a la legislación nacional.

"Conviene subrayar que el Reino de Marruecos demandó, a finales de 2021, a media docena de medios de comunicación de Francia y a una ONG (Amnistía Internacional) por vulneración del derecho al honor. La Fiscalía de ese país recordó que los Estados no pueden ser difamados y pidió que las demandas no fueran admitidas. Los jueces siguieron su criterio y no hubo juicio", ha explicado.

En esta ocasión, según ha indicado la APM, "Marruecos ha utilizado para su demanda la llamada 'acción de jactancia', que figura en el Código Civil Español, y que se trata de una reminiscencia medieval cuyo objetivo es obligar a callar a quien reclama un derecho que no le corresponde. Marruecos acusa a Cembrero de 'jactarse' de haber sido espiado y de dañar al país vecino con 'el estigma' de una acusación que puede perjudicar las relaciones diplomáticas y económica".