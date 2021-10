La "apocalíptica" posibilidad de un apagón eléctrico en España "no tiene fundamento", según experto

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La posibilidad de un apagón eléctrico en España "no tiene fundamento" y que el Gobierno de Austria haya alertado a su población del peligro de que se produzca uno a escala europea es una amenaza "apocalíptica" que, si bien es posible, no es probable, ha explicado en conversación con Europa Press el profesor del área de Empresa de la Universidad Europea de Valencia y experto en suministro energético Roberto Gómez-Calvet.

"No he llegado a entender ese mensaje, está fuera de contexto. Los reguladores eléctricos de Europa son los mejores del mundo", opina el académico acerca de la alerta lanzada por las Fuerzas Armadas austríacas.

Gómez-Calvet apunta que en España existen diversos mecanismos para que, en caso de un desabastecimiento energético, este no llegue a concretarse en un apagón generalizado en las ciudades o en los hogares.

Uno de ellos son los llamados contrato de interrumpibilidad y que afectan a los grandes consumidores energéticos, como fundiciones o cementeras, por ejemplo, que compran la electricidad más barata que los consumidores individuales porque "tienen un compromiso de que si hay necesidad interrumpen su actividad", explica el experto, que también defiende que esas restricciones no afectarían en ningún caso a los hogares, porque "sería muy complicado de gestionar".

Por otro lado, también señala que España ha estado quemando carbón durante décadas y, a pesar de que la gran mayoría de las centrales nacionales de este tipo ya han sido desmanteladas, en caso de necesidad extrema se podrían poner en operación en "un par de días" alrededor de cinco gigavatios hora de energía procedentes de esta fuente.

Asimismo, subraya que en caso de que se produzca un desabastecimiento de gas derivado de los cambios en el suministro desde Argelia debido a su tensión política con Marruecos, España cuenta con unas reservas estratégicas de gas para abastecer la demanda durante alrededor de 20 días.

Acerca de la posibilidad de un apagón energético en España y en la misma línea que Gómez-Calvet, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó este viernes que el suministro de electricidad está garantizado y descartó "con rotundidad" ese riesgo.

AUMENTO DE LOS PRECIOS

Lo que sí augura el experto es una subida de los precios de la electricidad en España y apuesta por que el precio del megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista se mantendrá por encima de los 200 euros. De hecho, octubre será el mes con el precio medio de la luz más caro de la historia y se situará por encima de esa cota de los 200 euros, superando así los 156 euros de media que se registraron en septiembre.

El académico también ha subrayado que el cierre del gasoducto Magreb-Europa y la canalización del gas procedente de Argelia a través del gasoducto Medgaz, de menor capacidad, supone que para cubrir la demanda española se necesitará suplementar esta nueva vía con gas natural licuado transportado en buques metaneros, "unos barcos muy costosos" en su operativa y que en la coyuntura actual muchos países "se están rifando" sus servicios.

"En el medio plazo los precios deberían estabilizarse y no debería haber una crisis como la que están vaticinando desde Austria. Es posible, sí. Es probable, no. Reactivar un sistema electrico cuesta mucho, no es cuestión de decir vamos a volver a subir los fusibles para poder reconectarlo", valora el académico.