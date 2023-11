Aracely Arambula asegura que su denuncia no pretende ensuciar la imagen de Luis Miguel

MADRID, 18 (CHANCE)

Ha llegado la hora de que la madre de los hijos del cantante salga en su defensa después de ponerse en duda los motivos por los que ha interpuesto una denuncia ahora que está en plena gira. Ha sido Aurelio Manzano quien ha contactado con ella y así es como hemos podido desvelar sus motivos mediante conexión telefónica en directo durante la emisión de 'Fiesta'.

Aracely Arámbula comenzaba su intervención asegurando que lo que se está hablando en estos últimos días es falso y por eso ha querido saltarse la recomendación de no participar en los medios de comunicación para defender su nombre. Sin más preámbulos, desvelaba que ha intentado contactar con los abogados del cantante hasta en tres ocasiones, siendo esta última vez la única en la que lo ha conseguido. Defendía que ahora, mientras está de gira, es el único momento en que pueden ponerse manos a la obra.

Reiteradas veces ha querido dejar claro que no pretende dañar la imagen pública de Luis Miguel, que ha tardado todo este tiempo en poner la denuncia por consideración hacia él y por evitar la situación actual. También ha querido aclarar que sus hijos no necesitan ese dinero, que simplemente están reclamando un derecho que ellos tienen. "Esto no se trata ni de dinero ni de poder ni de dañar a nadie" defendía por teléfono.

En los últimos días de septiembre, el equipo de Luis Miguel habría ingresado la cantidad económica correspondiente a los cuarenta y ocho meses de deuda, algo que no se habría notificado a Aracely. Recordando que sus hijos no necesitan ese dinero en su día a día y que ella goza de una buena economía, ha aclarado que ese dinero es un fideicomiso para cuando sus hijos comiencen con los estudios superiores.

Dejando de lado el tema económico, ha hablado de cómo ella no se ha negado nunca a que el cantante visitara a sus hijos. Incluso comentaba cómo él no se acercó a visitarlos durante su estancia en Acapulco en la época de COVID, cuando él se encontraba cerca de allí y, dice, ni si quiera les llamó por teléfono. En cuanto a la invitación de boda de Michelle Salas, ha aclarado que sus hijos recibieron la invitación a finales de octubre, a tan solo unos días de la ceremonia. Al no tener a tiempo la firma del pasaporte de Luis Miguel, fue imposible que acudieran al enlace.

Para terminar, el equipo de 'Fiesta' ha querido preguntarle cuál es su vaticinio respecto al futuro de la relación de Luis Miguel con Paloma Cuevas. Después de una carcajada, ha comentado que le parece una "linda pareja" y que tienen mucho en común el uno con el otro aunque la situación sentimental del cantante no tiene nada que ver con la relación con sus hijos.