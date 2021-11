Aragonès se abre a negociar los Presupuestos con los comuns pero no con el PSC

Le dice a Illa que se pueden reunir pero que ya "puede avanzar" que no llegarán a acuerdos

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha abierto este miércoles a aceptar la propuesta de los comuns de negociar con ellos el proyecto de Presupuestos de la Generalitat 2022, que hasta ahora solo abordaba con la CUP, pero ha rechazado la misma propuesta del PSC.

Durante la sesión de control al presidente de la Generalitat en el pleno del Parlament, la líder de los comuns en la Cámara, Jéssica Albiach, le ha insistido en su oferta y le ha advertido de que nadie entendería que buscara sacar adelante las cuentas "por la mínima" cuando hay fuerzas políticas más allá de las independentistas dispuestas a negociarlas.

Aragonès ha recordado que en el debate de investidura ya les ofreció trabajar juntos, pero los comuns rechazaron hacerlo --no contemplaban un acuerdo de Gobierno en el que estuviera Junts--, pero como ahora cree que los comuns quieren pactar las cuentas "sin excluir a fuerzas políticas de la investidura", él se abre a pactar los Presupuestos con ellos.

"Yo en su momento los invité a trabajar juntos en la investidura, ustedes tuvieron su posición pero esto es el pasado. Les propongo que trabajemos esta propuesta de Presupuestos, que nos sentemos y lo hablemos sin exclusiones de confianza, del Govern y de las fuerzas políticas que hicieron posible el pacto de investidura que incorporan estos Presupuestos", ha afirmado el presidente.

Ha añadido que quiere unas cuentas transformadoras y, después de que Albiach diga que se pueden mejorar, Aragonès ha admitido que siempre puede haber "cosas a discutir" y ha insistido en que son unos buenos Presupuestos.

"Hablemos, sentémonos y miremos la posibilidad de ampliar la mayoría que permitió la investidura con una mayoría más amplia para poder facilitar el Presupuesto", ha concluido.

PETICIONES DE ALBIACH

Albiach ha reprochado que hasta ahora el Govern no haya llamado a los comuns para negociar las finanzas públicas y ha sostenido que los Presupuestos no pueden ir de independentistas o no independentistas: "Debería haber un único frente para la recuperación económica y las transformaciones que el país necesita".

Ha acusado al Govern de hacer más esfuerzos para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y los Juegos Olímpicos de Invierno que para una transición ecológica justa y a tener más trenes, y considera que, pese al aumento de recursos, "no hay transformación" en las cuentas, por lo que quieren ayudar a mejorarlos.

Además, ha situado mejoras en industria, un psicólogo público, dentista público y hacer de Cataluña un país de trenes y un plan de barrios verdes: "Tenemos que dar el salto y dejar atrás unos Presupuestos en los que se imponen las dinámicas sociovergentes y transformadoras".

ILLA PIDE "PRESUPUESTOS DE PAÍS"

Después de que este mismo miércoles por la mañana el presidente del PSC en el Parlament y líder de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, haya pedido formalmente una reunión a Aragonès para pactar los Presupuestos, en la sesión de control el dirigente socialista ha reiterado su propuesta: "Una reunión para estudiar y explorar la posibilidad de unos Presupuestos de país, para todos, para que juntos podamos hacer frente a los retos que tiene Cataluña".

Ha defendido que "hacen falta unos Presupuestos de país, no de bloques", y que sean para toda Cataluña y no solo para los independentistas, y ha llamado a la responsabilidad política ante las cuentas.

El líder socialista ha planteado a Aragonès celebrar la reunión después de la sesión de control: "Creo que razonar con el otro no es malo. Usted ha abanderado muchas veces el diálogo, tenemos la ocasión de practicarlo".

"NO COMPARTIMOS MODELO DE PAÍS"

Aragonès le ha contestado: "Usted y yo no compartimos modelo de país", y le ha asegurado que su compromiso como presidente es el programa con el que fue investido y que, a su juicio, las cuentas incorporan ese mismo rumbo.

"Yo no quiero alterar este rumbo. Yo estoy dispuesto a encontrarnos pero creo que puede avanzar cuál será mi posicionamiento. Y es que el rumbo de la legislatura es el que marqué en la investidura", que apuesta por la autodeterminación y la amnistía, y que salió adelante con los votos de Junts y la CUP.

Ha asegurado que trabajará hasta el último segundo para que los compromisos que acordó con la mayoría de la investidura --ERC, Junts y CUP-- sean la base del acuerdo de Presupuestos, por lo que ha avisado a Illa: "Nos podemos reunir pero ya puede aventurar mi propuesta", lo que previsiblemente anticipa que no aceptará ningún acuerdo con los socialistas.

Aragonès ha señalado que, según él, en política nada es gratis y que si le tienden la mano ahora después implicará "la renuncia de algunas posiciones" que defendió en su investidura.