Aragonès afea a Illa rechazar el acuerdo de claridad cuando "en 2016 lo defendía el PSC

Defiende que no hace la propuesta como independentista, sino "como demócrata"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afeado este martes al primer secretario del PSC, Salvador Illa, haber rechazado su propuesta de plantear al Gobierno central un acuerdo de claridad para sentar las bases de un referéndum de autodeterminación, ya que ha recordado que el PSC lo defendía en 2016 y hay agrupaciones locales socialistas que lo han planteado en los últimos congresos del partido: "No es tan mala si en 2016 lo defendía el PSC".

"¿Cómo era posible en 2016 gobernando el PP con mayoría absoluta, y ahora no es posible? ¿Como puede ser que entonces fuera posible teniendo al Gobierno más corrupto de Europa y un Gobierno absolutamente autoritario y ahora no sea posible? Será por falta de voluntad política, no por imposibilidad técnica o jurídica", ha criticado en su turno de réplica a Illa durante el Debate de Política General que se celebra en el Parlament.

Aragonès ha avisado de que, pese a que el PSC lo rechace, él persistirá en esta propuesta, ha defendido que hay una mayoría en la sociedad catalana a favor de celebrar un referéndum y ha señalado que, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, el 73% de votantes del PSC también lo apoyan: "Si no les da respuesta ya se la daremos nosotros".

El presidente catalán ha insistido en que el debate sobre cómo Cataluña ejerce la autodeterminación "estará sí o sí sobre la mesa" porque la mayoría independentista que tiene el Parlament no se disolverá y considera que seguirá habiendo una mayoría en la sociedad catalana a favor del derecho a decidir.

Por eso, ha abogado por pactar con el Gobierno las condiciones y el procedimiento de un referéndum, y ha argumentado que, si no lo hacen, no podrán afirmar que Cataluña forma parte de España "por decisión libre" de sus ciudadanos.

Aragonès ha subrayado que su propuesta de un acuerdo de claridad da a la ciudadanía la capacidad de decidir de forma acordada y viable sobre el futuro político de Cataluña: "Lo que he venido a hacer no es una propuesta como independentista, sino como demócrata. Le ofrece la posibilidad de ganar, pero que también lo haga mi opción".

CRÍTICA POR RODALIES

Tras la intervención de Illa, Aragonès ha celebrado que hable de autoestima y de optimismo de Cataluña después de que en discursos anteriores dijera que en los últimos años ha habido decadencia económica a raíz del proceso independentista: "Celebro este cambio, espero que se mantenga y celebro la corrección".

También ha defendido que el margen de las finanzas de la Generalitat para impulsar medidas económicas para hacer frente a la inflación es "limitado" y ha criticado la gestión del Gobierno en varios aspectos.

Ha hecho un especial énfasis en la crítica por la gestión de Rodalies porque los "máximos responsables" son del PSC, en alusión a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y ha acusado al Gobierno de las incidencias y de infrafinanciar este servicio.

"En estos momentos uno de los ámbitos más inoperantes del país es la gestión de Rodalies", y lo ha contrapuesto con la de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña (FGC) porque considera que funciona correctamente y demuestra que es posible una alternativa a la gestión de Renfe.

ACCIÓN EXTERIOR

Después de que Illa haya animado a Aragonès a tener más actividad internacional, el presidente catalán ha alertado de que cada vez que hace un viaje al extranjero el Ministerio de Asuntos Exteriores "se dedica a boicotear la visita".

"Cuando vamos a buscar inversiones nos encontramos la llamada previa para intentar que no haya esta reunión. No ayuda y en la medida de lo posible lo invito a poderlo resolver", ha añadido.