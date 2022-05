Aragonès afirma que el Govern tomará las decisiones "que sean necesarias" para defender el catalán

GIRONA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este sábado que el Govern tomará las decisiones "que sean necesarias" para defender la lengua catalana.

En un acto de ERC en Girona, Aragonès ha dicho que no dejarán las decisiones sobre el futuro de la lengua y, concretamente, de la escuela catalana, en manos del Estado: "Ha demostrado que nos espía, que no nos quiere, que no nos respeta", ha lamentado.

Ha criticado a los tribunales, "que tampoco respetan lo que decide la ciudadanía de Catalunya", la semana en que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado 15 días al Govern para aplicar la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

Ha asegurado que no renunciarán a "ninguna de las posibilidades" que el Ejecutivo catalán tenga a su alcance para defender la lengua, que promueve a sus ojos la cohesión social en Catalunya.

Para él, el catalán es un "elemento integrador, cohesionador, que iguala oportunidades y expectativas de vida del conjunto del país", ha remarcado.