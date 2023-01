Aragonès asegura que hará "todo lo posible" para que la Cumbre Hispano-Francesa vaya bien

Lamenta que el Gobierno haga un "uso político" de este encuentro

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que hará todo lo posible para que la Cumbre Hispano-Francesa vaya bien: "Como presidente de Cataluña, y dadas las buenas relaciones que tenemos con las autoridades francesas, estamos haciendo todo lo posible para que vaya bien".

Lo ha dicho en una entrevista en el diario francés 'Le Figaro' recogida por Europa Press este miércoles, en la que ha lamentado que el Gobierno haga un "uso político" de esta reunión, y ha insistido en que ERC no protesta contra la cumbre, sino por la retórica del Gobierno español.

Aragonès ha defendido que el 'procés' no ha terminado, y ha afirmado que "no terminará hasta que Cataluña no haya conseguido la independencia".

Ha asegurado que "hay una parte suficientemente sólida de la sociedad catalana que defiende que la independencia es el proyecto político capaz de liberar" a Cataluña.

Preguntado por si la eliminación del delito de sedición podría facilitar la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha sostenido que los líderes del 1-O que se marcharon de España "se encuentran en una situación judicial más favorable. Pero hay una batalla interna dentro del poder judicial español en la que algunos se niegan a aceptar las decisiones votadas por el Parlamento".

También ha explicado que ha propuesto un acuerdo de claridad que defina las condiciones "en que todas las partes acepten un voto sobre la independencia de Cataluña, sobre la relación con España, y reconozcan el resultado".