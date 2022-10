Aragonès buscará los apoyos "medida a medida" ante un Govern en minoría de ERC y pide evitar "tentaciones de bloqueo"

Ve "muy cerca" una mayoría para los Presupuestos si los grupos se centran en las medidas de las cuentas

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha trasladado este miércoles que buscará los apoyos "medida a medida, proyecto a proyecto" ante un Govern en minoría de ERC y ha pedido a la oposición que evite "cualquier tentación de bloqueo".

En su comparecencia en el pleno del Parlament para informar sobre los cambios en el Govern tras la salida de Junts del Ejecutivo, ha defendido que hay mayorías en la Cámara catalana para tirar adelante muchos proyectos y ha asegurado que buscará construirlas en cada medida que impulse.

En concreto, se ha referidoa los Presupuestos de la Generalitat de 2023, que cree que Junts debería apoyar, al tiempo que ha reclamado dejar los intereses partidistas "al margen" para lograr un acuerdo. En este contexto, ha llamado este miércoles a la oposición a abandonar el "inmovilismo y cualquier tentación de bloqueo".

Aragonès ha defendido que hay mayorías en el Parlament para cuestiones como reforzar un escudo social ante la inflación, para hacer frente a la crisis climática, para avanzar en la igualdad de género, para lograr un referéndum o para "acabar con la represión". "Las mayorías existen y es cuestión de voluntad política y de coraje", ha insistido.

En esta clave, ha apuntado que es responsabilidad de todos ponerse de acuerdo y ha pedido a todos los grupos que salgan de la zona de confort para lograr acuerdos que ayuden a la sociedad catalana.

Ha hecho referencia a los Presupuestos catalanes del próximo año y ha subrayado que, si los grupos se centran en las medidas que contiene las cuentas, está convencido de que habrá una mayoría para aprobarlos.

Aragonès se ha dirigido a Junts porque, según él, el proyecto de Presupuestos que presentará el Govern "no incorpora ningún cambio sustancial" respecto al que había elaborado el exconseller de Economía Jaume Giró, de manera que considera que no hay ningún motivo que justifique que su partido no los apruebe.

De esta manera, ha advertido de que, si todos los partidos ponen los intereses de la ciudadanía por encima de los intereses de cada formación, pueden estar "muy cerca" de llegar a un acuerdo para tirar adelante las cuentas, y ha reiterado que la prioridad es negociarlos con Junts, comuns y la CUP.

Ha explicado que en los próximos días, además de continuar los trabajos con los grupos parlamentarios, se reunirá con agentes sociales y económicos para introducir mejoras a los Presupuestos para que no sean las cuentas del Govern, sino unos "Presupuestos de la ciudadanía de Cataluña, unos Presupuestos de país".

Aragonès ha asegurado que le "duele" la salida de Junts del Govern y ha destacado que abre una nueva etapa en la que el Ejecutivo debe seguir trabajando en los objetivos marcados al inicio de la legislatura: impulsar las transformaciones que ve necesarias en la sociedad y economía catalana, y afrontar la resolución del conflicto catalán, así como hacer frente a las urgencias de la ciudadanía y la inflación.

El presidente ha vuelto a agradecer la tarea de los exconsejeros de Junts por el trabajo hecho conjuntamente en el Govern, y ha garantizado que los nuevos consejeros "darán continuidad" a las iniciativas que han impulsado, ya que considera que el plan del Ejecutivo continúa siendo válido.

Asimismo, les ha pedido que hagan una oposición constructiva de forma responsable: "Los viajes relámpago del Govern a la oposición para mí son difíciles de explicar y de entender pero no deberían dificultar vías de entendimiento".

Ha reprochado que Junts haya decidido "abandonar las responsabilidades del Govern de forma precipitada, con el trabajo a medio hacer y en un momento de dificultad" para la ciudadanía, y ha sostenido que, a su juicio, es más útil trabajar desde el Ejecutivo que desde la oposición.

El presidente ha asegurado que la nueva composición del Govern ayuda a dirigirse al 80% de la sociedad catalana que quiere "el fin de la represión" y votar en un referéndum, en sus palabras, con personas comprometidas y dispuestas a dar un paso adelante en un momento de máxima dificultad.

Así, ha celebrado la incorporación de una "economista de prestigio" como la nueva consejera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, y de un exalcalde metropolitano como Juli Fernández para la cartera de Territorio.

Del nuevo conseller de Salud, Manel Balcells, ha resaltado su "dilatada experiencia" en la gestión sanitaria, la evaluación y la investigación, mientras que del consejero de Universidades Joaquim Nadal ha destacado su larga trayectoria académica.

Aragonès ha elogiado "la mirada inequívocamente emancipadora de los pilares del estado del bienestar" del conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, y el compromiso con la defensa de los derechos y libertades de la nueva titular de Justicia, Gemma Ubasart.

A la nueva consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret, la ha definido como una figura clave de los últimos años y ha asegurado que actuará en "un ámbito que conoce muy bien a raíz del exilio forzado en Bruselas", donde se marchó tras el 1-O.

"Incorporamos personas comprometidas, dispuestas a dar un paso delante en un momento de máxima dificultad" y con una trayectoria que representa la mayoría soberanista y de progreso que, a su juicio, también existe en el Parlament.