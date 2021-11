Aragonès celebra que el Gobierno acepte la introducción de cuotas para el catalán en la ley audiovisual

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado este miércoles que el Gobierno reconozca "la necesidad de introducir cuotas" para el catalán en la futura ley audiovisual, lo que considera un paso importante que ahora debe concretarse, ha dicho.

Lo ha dicho en la sesión de control en el pleno del Parlament en respuesta al líder del PSC, Salvador Illa, después de que ERC no presentara enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras haber alcanzado un acuerdo con el PSOE para incluir una cuota de producción en lenguas oficiales en la futura ley audiovisual y poner en marcha dos acuerdos del anterior pacto presupuestario.

"La nueva ley audiovisual debe proteger todas las lenguas cooficiales y respetar las competencias autonómicas. El PSC lo tiene claro y trabaja en esta dirección. En esto estamos de acuerdo y tiene mi apoyo", ha recalcado Illa.

Pese a celebrar la posición de Illa, Aragonès ha asegurado que tuvieron que "insistir y perseguir" al Gobierno central para que cambiara de posición y se comprometiera a introducir las cuotas en la futura norma.

"El Govern está comprometido con la defensa del uso social del catalán, con su promoción y para dotar la lengua de los instrumentos necesarios para que sea una herramienta de cohesión social", ha destacado el presidente catalán, que ha añadido que es un trabajo que corresponde hacer a todos los departamentos de la Generalitat.

Así, ha asegurado que impulsarán el 'pacto nacional por la lengua'; que trabajarán para que se respete que las enseñanzas que concretan que se harán en catalán se cumpla, y para reforzar el modelo educativo para que el catalán se haga la lengua vehicular en las escuelas, entre otras acciones.

Todo ello después de que el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, haya advertido de que hay una "emergencia lingüística evidente" en el uso social del catalán que, a su juicio, se aprecia en la calle, en las escuelas y en los medios de comunicación.

Por ello, ha instado a proteger el catalán y, en consecuencia, ha considerado imprescindible blindar la lengua en las plataformas audiovisuales y ha pedido que nadie pretenda "ridiculizarlo".

LEY DEL CINE CATALANA

Pese a la posición de Illa sobre la ley audiovisual, ha reprochado a Aragonès que no haya desarrollado la Ley del Cine de Cataluña y que no cumpla con los porcentajes de oferta de cine que deben ofrecerse: "Tendrá mi apoyo cuando exija otros órganos de gobierno que respeten las competencias de Cataluña, pero tendría más credibilidad si también tuviera criterios de autoexigencia para su Govern. No es de recibo que lo que exigen a otros, no se lo apliquen a ustedes".

Aragonès le ha replicado que hubieran podido desplegar mejor la Ley del Cine si hubiera un Gobierno "que entendiera que el catalán también es una lengua del Estado, y ha destacado la importancia de adaptar los objetivos de la norma a la nueva realidad del consumo audiovisual.