Aragonès no se conforma con el no del Ejecutivo al referéndum: "Las conversaciones con el PSOE siempre empiezan con no"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha advertido este martes de que no se va a conformar con el "no" del Gobierno a sus propuestas, tanto de referéndum como de financiación singular, porque las conversaciones con el PSOE "siempre empiezan con no" y acaban siendo que "sí".

"Atendiendo los antecedentes, para mí un primer no, no es una respuesta con la que me voy a conformar", ha advertido el dirigente independentista durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. Según Aragonès, los socialistas "siempre" empiezan las conversaciones con un "no" y luego acaban siendo "sí". Ejemplo de ello es para Aragonès la amnistía o el traspaso del cercanías.

El dirigente independentista ha enmarcado los próximos comicios catalanes del día 12 de mayo como una "oportunidad" para conseguir resolver el déficit fiscal en Cataluña mediante una financiación singular "negociada bilateralmente" y también para alcanzar un acuerdo político para sentar las condiciones del referéndum.

HAY QUE ACABAR CON EL DESEQUILIBRIO

En esta línea, Aragonès ha ensalzado su propuesta de financiación singular defendiendo que la aportación de Cataluña a la Administración General del Estado debe ser "exclusivamente" por los servicios que presta el Estado en Cataluña para acabar con el "desequilibrio".

"No es un juego de suma cero entre Cataluña y otros territorios sino básicamente entre el conjunto de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Desde hace 10 años los recursos de la Administración han aumentado más de un 60% y los recursos de las comunidades autónomas no han llegado al 40%, cuando somos los responsables de proveer los servicios básicos", ha defendido.

NO NECESITA EL VISTO BUENO DEL GOBIERNO

También le han preguntado por su intervención durante la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, tras la cual algunos miembros del PSOE mostraron su desacuerdo con el dirigente catalán.

"Mis intervenciones no necesitan el visto bueno del Gobierno", ha sentenciado, y ha cargado contra el Ejecutivo por no comparecer en la comisión para "defender una ley tan importante". "Cuando dejas un campo sin defender te marcan goles", ha advertido.

También ha aprovechado para criticar el tono imperante entre PSOE y PP, a su jucio, "tóxico" y que "aleja" a los ciudadanos de la política.

