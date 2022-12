Aragonès no contempla que el TC frene el lunes la reforma del Código Penal: "No es una opción"

Carga contra el PP: "Lo que vote la gente les trae sin cuidado, quieren conservar el poder"

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no contempla que el Tribunal Constitucional (TC) pueda frenar en su reunión el lunes la reforma del Código Penal, en la que abordará los recursos de PP y Vox a la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación así como la modificación de la elección de los dos magistrados del tribunal de garantías que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"No es una opción", ha asegurado en una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press, donde ha añadido que no se sitúa en esta posibilidad y que, llegado el caso, deberán estudiar qué elementos no afectados por los recursos del PP y Vox pueden salir adelante.

Para Aragonès, lo vivido el jueves en el Congreso es "el enésimo intento de la derecha nacionalista española de conversar el poder independientemente de las mayorías democráticas que hay".

"Están capturando organismos constitucionales impidiendo su renovación desde hace muchos años, bloqueando acuerdos políticos, y utilizando todas las maniobras, algunas de las cuales se empezaron a ensayar en Cataluña para bloquear mayorías democráticas en el Congreso", ha aseverado.

Tras considerar que es una situación inaudita, ha reclamado actuar con toda la contundencia y no dar ningún paso atrás tras acusar a los 'populares' de querer conservar su capacidad de influencia "no renovando el CGPJ y bloqueando la renovación del TC".

"Lo que vote la gente les trae sin cuidado, quieren conservar el poder. Ante esto, que vemos como reproduce tácticas populistas de derecha que se producen en otros países, contundencia democrática", ha pedido.

Tras defender la reforma del Código Penal, ha asegurado que "es un paso más, no definitivo" y ha reiterado que nadie empeora su situación procesal con los cambios que se han acordado, al preguntársele si permitirá que se juzgue al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

RECHAZA UN TRIPARTITO

Sobre si tiene más sintonía con los comuns y el PSC tras la salida de Junts del Govern, ha asegurado que "no está sobre la mesa" un tripartito porque con los socialistas defienden modelos opuestos, ha dicho.

En relación a la negociación de Presupuestos, con los que ya han llegado a un primer acuerdo con los comuns, ha pedido a los socialistas y Junts que pongan "la responsabilidad por delante del interés del partido", destacando que así lo demostraron cuando facilitaron la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.