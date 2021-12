Aragonés defiende que la Generalitat no asista jurídicamente a los Mossos si no hay lesiones

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha defendido este miércoles que la Generalitat no ejerza la defensa jurídica de los Mossos d'Esquadra en aquellos casos en los que no se den lesiones a los agentes afectados o no estén identificados los presuntos autores: "Acusaciones débiles no podemos sostener".

Lo ha dicho durante la sesión de control al presidente del Govern en el pleno del Parlament en réplica al jefe de la oposición, el socialista Salvador Illa, que le ha reprochado que la Generalitat se retirara como defensa de los 12 agentes de la policía catalana que denunciaron agresiones de manifestantes durante el traslado entre cárceles del 20 de enero de 2018 de los dirigentes políticos que impulsaron el 1-O y que fueron encarcelados.

A resultas de la decisión de la Generalitat, el juicio ha quedado pospuesto y los agentes "se han tenido que procurar por su cuenta la asistencia jurídica", ha criticado Illa.

El líder del PSC ha recordado que los 12 agentes forman parte de un cuerpo de funcionarios de más de 200.000 personas y ha asumido que si alguno de ellos hace algo mal la Generalitat debe exigirles responsabilidades, pero que, si en el ejercicio de sus funciones realizan las actuaciones que les son propias, deben contar con el respaldo de la Administración en lugar de dejarlos "desamparados".

"Me avergüenza como ciudadano de Cataluña", ha clamado el líder de los socialistas en el Cámara catalana que ha instado al presidente a corregir esta situación, cesar al responsable de esta decisión y proporcionar defensa jurídica a los 12 mossos afectados.

Para Aragonès, la Generalitat "no ha dejado desamparado a ningún agente de la autoridad de Cataluña" y ha acusado a Illa de utilizar a la policía catalana como arma arrojadiza.

"Defensas siempre, acusaciones sin identificar a determinadas personas, cuando no hay lesiones a agentes de la autoridad tienen que quedar en otro lugar", ha defendido Aragonès, que ha replicado a la vergüenza que decía sentir Illa, recordando que una mayoría de la Cámara votó a favor de este criterio y ha avisado de que lo mantendrán.