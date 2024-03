Aragonès dice que Yolanda Díaz tiene un problema de gestión con su espacio y que si él fuera Sánchez, estaría enfadado

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que el martes habló por teléfono con la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para abordar un posible apoyo de los Comuns a los Presupuestos del Govern: "Si fuera Pedro Sánchez, estaría enfadado".

"Yo no le dije (a Yolanda Díaz) que se diera ninguna orden de nada, pero sí le dije que era una irresponsabilidad para los ciudadanos de Cataluña" que no hubiera cuentas, ha relatado en una entrevista de Rac1 de este jueves recogida por Europa Press, en la que ha declinado explicar la respuesta de Díaz a sus palabras porque cree que es ella la que debe explicarlo.

Aragonès ha subrayado que el bloqueo de los Comuns a las cuentas del Govern ha provocado que no haya presupuestos en Cataluña ni Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que cree que debe hacer enfadar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha recordado que el último decreto laboral que la también ministra de Trabajo Yolanda Díaz llevó al Congreso fue tumbado por Podemos, partido que también se presentó a las generales dentro de Sumar.

"Si unos que iban contigo a las generales tumban los presupuestos de Cataluña y de rebote caen los de España, alguien tiene un problema de gestión de su espacio", ha advertido el presidente.

EL PAPEL DE COLAU

Preguntado por si la exalcaldesa de Barcelona y líder de los Comuns en Barcelona, Ada Colau, puede haber contribuido al 'no' de los de Jéssica Albiach para tumbar los Presupuestos, Aragonès ha afirmado no saber qué papel ha jugado la edil, aunque cree que seguramente "no ha ayudado".

"No deberíamos estar en campaña electoral sino sirviendo a la ciudadanía", ha subrayado el presidente, que no ve peligrar la legislatura española, aunque ha lamentado que había la posibilidad de negociar unos buenos PGE.

Ha explicado que desde ERC habrían estudiado el proyecto de PGE y que Sánchez desaprovecha una oportunidad: "Es su decisión", ha concluido.