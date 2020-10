Aragonès dice que la "unilateralidad" la aplica el Gobierno y pide un "acuerdo" para el "conflicto político"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente en funciones de presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este domingo que es el Gobierno central el que aplica la "unilateralidad" porque "sigue actuando" con el "código penal" en Cataluña tras la inhabilitación de Quim Torra y ha defendido "la vía del acuerdo y el entendimiento" para resolver "el conflicto político".

"Es la vía prioritaria de ERC", ha insistido Aragonès en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que su partido propone "ampliar la mayoría independentista" en las urnas aunque no ha aclarado si los próximos comicios en Cataluña serán "plebiscitarios" como señaló el presidente inhabilitado, Quim Torra. "Si alguien dice adjetivos, que explique concretamente cómo se va a hacer", ha dicho.

"Superar el 50% nos ayudará a ganar legitimidad con un gobierno con un núcleo independentista muy fuerte", ha explicado el dirigente político, que ha añadido que los retos de ERC son "hacer compatible" el "avance en el derecho de autodeterminación" con "la reconstrucción económica y social" tras la pandemia.

Sobre los indultos a presos catalanes, Aragonès ha insistido en la defensa de "la amnistía" como "una solución de carácter político", pero ha aclarado que no se opondrá a "cualquier medida" desde "el punto de vista humanitario y de libertad". "No nos vamos a oponer", ha incidido, al tiempo que ha pedido "resolver todos los casos" sobre los procedimientos judiciales abiertos por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Preguntado por la negociación de los PGE con el Gobierno, ha subrayado que "lo importante son los contenidos" y ha descartado entrar en un pacto con Ciudadanos para las cuentas públicas porque son "incompatibles". Ha dicho que está "en contacto permanente" con el Ejecutivo pero ha enfatizado en que todavía no hay propuestas sobre la mesa. Así, ha pedido mejorar las inversiones en Cataluña, gestionar los fondos europeos y "desactivar la vía judicial y penal". "Se tiene que traducir en hechos", ha zanjado.

Sobre el impacto de la economía catalana tras la pandemia, Aragonès ha señalado que la previsión de la Generalitat está en el "10% de la caída del PIB", por lo que ha pedido "movilizar al máximos los recursos" y que Cataluña "pueda gestionar sus fondos" para "reforzar la estructura productiva" de la comunidad.

AYUDA A MADRID

El vicepresidente en funciones de presidente de la Generalitat ha anunciado que ofrece el "aprendizaje" de Cataluña en la pandemia a la Comunidad de Madrid aunque ha criticado que si éste gobierno regional "fuera independentista" ya le "habrían aplicado medidas sin una reunión con 400 banderas".

Sobre el rechazo del Govern catalán al acuerdo del Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud, Aragonès ha explicado que se debe "actuar mucho antes" y no poner un baremo con "la incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes". "Si lo siguiéramos, no estaríamos tomando las medidas en Cataluña", ha respondido, para después recalcar que "si hay un problema en un territorio" se debe actuar "en ese territorio" pero no "fijar criterios bilaterales" para "imponer al resto".

Respecto a la huelga de los MIR, se ha mostrado dispuesto a "llegar a un acuerdo" pero ha subrayado el "esfuerzo en los últimos años" de la Generalitat y ha recordado "la compensación extraordinaria" en los salarios y el "plan de refuerzo en la atención primaria" donde se incorporarán "1300 profesionales médicos y de apoyo administrativo".