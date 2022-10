Aragonès no "entendería" que Junts rechazara los Presupuestos sin aclarar si descarta al PSC

Ve "muy difícil" aprobar las cuentas antes del 1 de enero por los cambios en el Govern

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sostenido este martes que "no se entendería" que Junts rechazara los Presupuestos catalanes de 2023, ya que considera que los ha elaborado el hasta ahora conseller de Economía, Jaume Giró, y no ha aclarado si descarta buscar el apoyo del PSC antes de prorrogar las cuentas.

En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat después de la primera reunión del Consell Executiu en solitario de ERC tras la salida de Junts del Govern, ha defendido que su prioridad es aprobar las cuentas con las formaciones que apoyaron la investidura --Junts y CUP-- y la que aprobó el último Presupuesto --los comuns--.

Aragonès ha insistido en que, si antes de salir del Govern, Junts consideraba que el proyecto de Presupuestos de Giró era bueno, los deberían aprobar: "No se entendería que Junts se autodescartara del Presupuesto que ha elaborado Junts".

"Junts ha abandonado el Govern pero sería incomprensible que abandonara a la ciudadanía", ha advertido el presidente, por lo que espera que sean responsables y participen en la gobernabilidad de Cataluña, también en la aprobación de las cuentas.

¿PSC O PRÓRROGA DE PRESUPUESTOS?

Si Junts rechaza los Presupuestos, Aragonès necesita el apoyo del PSC, que le ha tendido la mano, más allá del de los comuns o la CUP para aprobar las cuentas, pero no ha dejado claro si lo buscaría o si preferiría que no se aprobaran y que se prorrogaran las del año pasado: "No especularé con otros escenarios".

Esto llega después de que el sábado el líder de ERC, Oriol Junqueras, descartara completamente al PSC como socio de los Presupuestos y abriera la puerta a prorrogar las cuentas antes de buscar el apoyo de los socialistas.

Sin embargo, Aragonès no se ha mostrado así de contundente y ha rechazado avanzar este escenario: "Día a día, paso a paso y veremos los escenarios que se abren", de manera que no ha descartado explícitamente negociar los Presupuestos con el PSC.

Asimismo, ha afirmado que, de no poder aprobar las cuentas, la prórroga presupuestaria no es la "primera opción" pero que puede ser una posibilidad, y ha señalado que técnicamente sería posible aplicar las medidas que anunció para hacer frente a la inflación sin Presupuestos nuevos.

RETRASO DEL TRÁMITE

Aragonès ha defendido la necesidad de que tener cuentas en el contexto económico actual, y ha defendido que el proyecto de Presupuestos elaborado por Giró está muy avanzado y que es un "muy buen punto de partida".

El presidente ha señalado que ahora el equipo de la nueva consellera de Economía, Natàlia Mas, debe acabar de perfilar el proyecto y que por eso hace falta un tiempo "mínimo" que hará que se retrasen los trámites presupuestarios previstos inicialmente.

En este sentido, ha apuntado que tras el cambio del Govern "es muy difícil" que las cuentas se puedan aprobar antes del 1 de enero, como pretendía en un inicio, pero espera que los trámites no se retrasen mucho más.

GEOMETRÍA VARIABLE

Al preguntarle si apostará por la geometría variable en el Parlament, Aragonès ha constatado que durante la legislatura ya han logrado "acuerdos amplios" como el de la investidura, la aprobación de los Presupuestos de este año y para la renovación de órganos caducados, y que la voluntad es seguir trabajando con esta vocación.

"Mi voluntad es que hayan acuerdos, pero no hay ningún rumbo prefijado", ha destacado el presidente catalán, dejando claro que también quiere contar con Junts pese a que hayan abandonado el Govern.

Ha subrayado que ha hablado con los comuns en los últimos días y que se han emplazado a hablar en los próximos días, y también tiene la voluntad de tener "contacto permanente" con el resto de formaciones.