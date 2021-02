Aragonès (ERC) sobre el caso de Borràs (JxCat): "Si se confirma será un caso de corrupción"

Cree que Junts no debería "tener dudas" entre ERC y PSC e investirlo si ganan los republicanos

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha sostenido este jueves que, si la justicia acaba confirmando las presuntas irregularidades por las que la candidata de Junts, Laura Borràs, está siendo investigada, se trataría de un caso de corrupción: "Si finalmente se confirma, evidentemente será un caso de corrupción, pero no haré de juez".

En rueda de prensa telemática organizada por la ACN, ha afirmado que hay que esperar a ver cómo avanza la investigación y que no quiere utilizar un caso judicial para entrar en reproches entre candidatos durante la campaña: "No me dedicaré a hacer de juez", ha contestado al ser preguntado por si cree que el caso que afecta a Borràs se trata de un caso de corrupción.

Lo ha dicho después de que el miércoles Borràs dijera que el líder de ERC, Oriol Junqueras, está condenado por corrupción, aunque este mismo jueves ha negado que haya querido atacar al dirigente republicano y ha pedido que no se "malinterpreten" sus palabras.

Sobre estas declaraciones, Aragonès ha insistido en que no quiere entrar en polémicas entre independentistas y ha añadido que la misma Borràs ha dicho que no quería atacar a Junqueras: "Si no se ha explicado bien se piden disculpas y adelante".

CONTESTA A PUIGDEMONT

El candidato de ERC ha rechazado polemizar con Junts, después de que el expresidente Carles Puigdemont haya afirmado que su partido apoyará una eventual investidura de Aragonès si comparten un programa de mínimos para la independencia, pero ha avisado de que no hará "de muleta al Gobierno ni para hacer la república española".

"No haremos una campaña basada en el reproche entre independentistas", ha asegurado Aragonès, que ha reiterado que el adversario de ERC en estas elecciones es el PSC y no Junts.

Así, ha argumentado que ante entre el PSC y ERC ningún independentista debería tener dudas, por lo que cree que Junts tendría que investirlo si ganan los republicanos: "Si tiene que escoger entre el PSC e Illa, representando el 155 con el apoyo de Vox, o ERC con mi candidatura después de ganar el 14F, no deberían tener ninguna duda".

"No me imagino un escenario en que hubiera una fuerza independentista que decidiera que le es mejor que presida la Generalitat Salvador Illa con el apoyo de Vox, que un presidente de ERC. No me lo podría llegar ni a imaginar", ha añadido.

También ha destacado que, cuando ERC y Junts han gobernado juntos han tenido un programa de gobierno conjunto, y que los republicanos siempre han investido a los candidatos de Junts cuando han ganado: "Cuando a ERC se le ha pedido un paso adelante, por responsabilidad lo hemos hecho", de manera que el partido de Puigdemont debería hacer lo mismo si gana ERC el 14F.

CONSELLERIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Aragonès ha prometido crear una Conselleria de Acción Climática si gobierna tras el 14 de febrero, para situar las políticas contra la emergencia climática en el "máximo rango" del Govern y en la que se incluirían cuestiones como la gestión del agua y la energía, la apuesta por avanzar hacia un modelo energético 100% renovable y una economía circular para evitar la generación de residuos.

Se trata de la segunda Conselleria de nueva creación que plantea ERC, ya que también se ha comprometido a que haya una de Igualdad y Feminismos.