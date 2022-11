Aragonès fija final de año para evaluar los resultados de la mesa de diálogo

No abandonará ningún espacio de negociación con el Gobierno pese al informe de la Eurocámara

BARCELONA, 9 (OTR/PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fijado este miércoles el final de este año 2022 para evaluar los resultados de la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez: "Seremos transparentes".

Lo ha dicho en la sesión de control al presidente en el pleno del Parlament después de que el líder de Junts en la Cámara, Albert Batet, le haya preguntado cuáles han sido los frutos de la mesa de diálogo, a lo que Aragonès ha apuntado que la lista con los resultados de la negociación se deberá analizar a finales de año y que también se deberá revisar cuál es el resultado de la "estrategia de retórica vacía" que cree que lleva a cabo Junts.

Batet ha pedido "transparencia" a Aragonès para detallar el listado de los resultados de la mesa de diálogo, ya que considera que hasta ahora no lo ha concretado porque cree que no ha habido ningún fruto y porque, a su juicio, no se está hablando sobre amnistía y autodeterminación con el Gobierno.

"La mesa de diálogo, tal y como nació y como está configurada, no lleva a ninguna parte. Es una mesa de diálogo entre dos partidos para garantizar la estabilidad del Gobierno español y ya veremos si también en Cataluña", ha criticado.

Aragonès ha contestado que hasta ahora en la negociación con el Gobierno ha habido algunos acuerdos, como el reconocimiento de que hay un conflicto político en Cataluña, el pacto para que el Gobierno no impugne la Ley del catalán, y el de la desjudicialización, que confía que dé "frutos pronto".

El presidente ha apuntado que las evaluaciones se deben hacer "cuando tocan" y ha situado final de año, coincidiendo con el plazo fijado por el acuerdo con el Gobierno para impulsar las reformas legislativa necesarias para avanzar en la desjudicialización del conflicto.

"La lista la tendrán antes del 31 de diciembre de este año", y ha dicho que a partir de entonces podrán analizar y determinar si la mesa de diálogo está funcionando o no.

Asimismo, ha pedido a Junts que, si hay resultados, los reconozcan: "Lo digo más como esperanza e ilusión que no como una certeza".

INFORME DE LA EUROCÁMARA

Desde la CUP, la diputada Montserrat Vinyets ha preguntado a Aragonès si seguirán negociando, pactando y apuntalando al Gobierno tras las declaraciones del exministro José Barrionuevo sobre el GAL y tras el informe de la Eurocámara sobre Pegasus.

"El PSOE de Narcís Serra, Rafael Vera y José Barrionuevo no es tan diferente al de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska", ha apuntado Vinyets, ante lo que el presidente catalán ha recordado que presentó una denuncia, admitida a trámite, por haber sido espiado.

Pese a todo, ha recalcado que no abandonarán ningún espacio de negociación en el que puedan avanzar en el derecho a la autodeterminación y en la amnistía: "La negociación se hace con quién no estás de acuerdo, con el adversario, no con quién coincides. Por ello estamos en un proceso de negociación con el Gobierno".

REY EMÉRITO

Por parte de ERC, el diputado Josep Maria Jové se ha referido a la situación de la monarquía después de que Corinna Larsen afirmara que el rey emérito le enseñó bolsas llenas de dinero, y ha lamentado que "poner urnas te lleva la prisión, y cobrar comisiones, amenaza y blanquear el terrorismo de Estado da impunidad".

Tras argumentar que la monarquía no debería existir en una sociedad democrática, Aragonès ha reprochado que no se abra ninguna investigación al respecto, y cree que es una institución con "bases corruptas" y que los hechos lo corroboran.

CASO 3%

Después de que se haya abierto juicio oral contra el PDeCAT, CDC y 30 personas por el caso 3%, el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha apelado a Aragonès a "levantar alfombras para ver qué hay debajo" y que no tape la presunta corrupción con la 'estelada'.

El presidente le ha replicado que el Govern está comprometido en luchar contra la corrupción y le ha emplazado a que su partido apoye en el Congreso todas las peticiones de investigación que hay de grupos parlamentarios sobre la actividad de la Corona: "La corrupción no se debe tapar ni con una bandera ni con ninguna corona".

El presidente del PP, Alejandro Fernández, ha instado a Aragonès que le explique en qué consiste el acuerdo de claridad que quieren plantear al Gobierno y le ha acusado de contestarle con "vaguedades" y de esconderse bajo la mesa de diálogo.

"La propuesta de un acuerdo de claridad es clara. Dotarnos de un acuerdo político amplio y mayoritario para que la ciudadanía pueda votar su futuro como país. ¿Sí o no?", le ha espetado el presidente catalán.