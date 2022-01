Aragonès sobre los JJ.OO de Invierno: "Si el territorio no quiere, no habrá Juegos"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este miércoles la consulta que presentaron sobre la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, en la que están llamados a votar los ciudadanos de la veguería del Alto Pirineo-Aran, y ha dejado claro que "si el territorio no quiere, no habrá Juegos".

En la sesión de control en el Parlament, ha explicado que la propuesta de los JJ.OO debe partir de unos criterios básicos en materia de sostenibilidad, en no hacer inversiones en equipamientos que luego pueden quedar en desuso, y en contribuir a la diversificación y el desarrollo económico y social, y que trabajan en una propuesta de carácter técnico que visualice posibles espacios donde realizar las pruebas.

"Estoy convencido de que si conseguimos que esta candidatura se proyecte en estos términos contará con el aval de la ciudadanía. El territorio debe quererlo", ha destacado en respuesta a una pregunta del líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, sobre este acontecimiento.

Carrizosa también le ha preguntado si tiene previsto reunirse con el presidente de Aragón, Javier Lambán, a lo que Aragonès le ha dicho que se encontrarán este viernes para abordar la posibilidad de esta candidatura pero también otras cuestiones como todos los temas derivados de los fondos europeos y las "controversias y diferencias importantes" que ha habido entre ambas comunidades estos últimos años.

Para el dirigente de Cs, el Govern no quiere presentar una candidatura en pie de igualdad y conjuntamente con Aragón, y cree que con ello están lanzando "un mensaje de soberbia del nacionalismo y de desprecio al resto de comunidades autónomas".

ALBIACH: "HACEN CHANTAJE"

También se ha referido a los JJ.OO de Invierno la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, quien ha acusado a Aragonès de vincular el futuro del Pirineo a este acontecimiento: "Están diciendo a la gente del Pirineo que o Juegos Olímpicos o nada. Si quieren más inversiones, mejores infraestructuras y más transporte públicos, o Juegos Olímpicos o nada. Esto tiene un nombre, y se llama chantaje".

Sin embargo, Aragonès ha negado que vinculen el futuro del Pirineo ni el conjunto productivo de Cataluña a dicho acontecimiento y que, al margen de los Juegos Olímpicos, trabajan por la diversificación económica de esta zona y por evitar el despoblamiento.

Como ejemplo de ello, el presidente catalán ha concretado que han abierto un nuevo túnel de acceso a las comarcas del Pirineo, que tienen sobre la mesa el compromiso de desarrollar la fibra óptica y que apuestan por las escuelas rural y por los productos de proximidad, entre otras cuestiones.

Albiach también ha acusado al Govern de promover una consulta hecha a medida para salga el 'no' al haber excluido que puedan participar en ella los ciudadanos del Solsonès, Ripollès y Berguedà, y considera que en materia climática se está actuando "como Meryl Streep en la película 'Don't look up".

"Rectifique y dé alternativas, porque su paso por el Govern tiene el riesgo de ser recordado como el gobierno de los macroproyectos fracasados", ha advertido.

En el mismo sentido se ha pronunciado la diputada de la CUP, Dolors Sabater, que ha llamado a Aragonès a tener en cuenta los estudios sobre cambio climático y le ha preguntado si promueve esta posible candidatura para contentar al Estado porque "en esta propuesta quién mandará es el COE y no la soberanía de la Generalitat".

Según Aragonès, lo que está haciendo es cumplir con lo que se aprobó en el Parlament y ha pedido dejar en manos de los ciudadanos del Pirineo la decisión sobre esta candidatura y trabajar para que el proyecto "sea el mejor posible y ayude a la diversificación de la actividad económica y a poner el Pirineo en el mapa para mostrar toda su potencialidad".

"Es evidente que han tomado partido. Han excluido a las comarcas que están más posicionadas en contra del proyecto", ha opinado Sabater, que cree que el proyecto sólo beneficiará a los lobbys turísticos y de la construcción así como al Estado porque, en su opinión, mostrará que no hay ningún tipo de conflicto entre Cataluña y el resto de España.

PP Y VOX

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha criticado que el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) no permitiese instalar una carpa del PP en el municipio, algo que ha atribuido a lo que él ve como una "censura totalitaria" del independentismo, y ha avisado de que no los doblegarán.

Aragonès ha afirmado que el Govern respeta la autonomía de los ayuntamientos y que ya existen los mecanismos para que los ciudadanos recurran un "acto administrativo" de un consistorio, y ha sostenido que la única persecución que ha habido en Cataluña en los últimos años ha sido contra el independentismo.

Por parte de Vox, su líder en Cataluña, Ignacio Garriga, ha acusado al independentismo de provocar que Cataluña haya pasado de ser una región próspera a estar marcada por la "degradación y la inseguridad".

El presidente ha replicado que la extrema derecha "ha nacido para manipular las dificultades de la ciudadanía para reforzar aquello que provoque que existan estas dificultades".