Aragonès pide un cara a cara Illa y éste replica que no tiene "ningún miedo a debatir"

El candidato de ERC a las elecciones catalanas y el vicepresidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, le ha pedido al candidato del PSC, el exministro de Sanidad Salvador Illa, celebrar un cara a cara y el candidato socialista no lo ha rechazado porque no tiene "ningún miedo a debatir" con él, aunque tampoco lo ha aceptado.

En el debate electoral organizado por RTVE, Aragonès ha asegurado que los modelos de ERC y PSC son modelos contrapuestos que, según él, se juegan la victoria el 14F y ha defendido que para abordar asuntos como la auotedeterminación, de amnistía para los presos impulsores del 1-O y de valores republicanos necesitan "hablarlo con calma".

Illa ha asegurado que Aragonès estaba buscando competir con Junts en ser más independentistas y no ha descartado ese debate a dos: "Por favor, otro capítulo de a ver quién es más independentista de ERC y JxCat no. Estoy dispuesto a hablar con quien sea siempre respetando lo que diga la Junta Electoral. No tengo ningún miedo a debatir con usted".