Aragonés pide al Gobierno más recusos sanitarios para todas las CCAA: "un acuerdo que no solo será bueno para Cataluña"

Vaticina "recuperar la cotidianidad" este otoño e invierno flexibilizando medidas

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha defendido este miércoles que el Gobierno central incremente los recursos de salud para las Comunidades Autónomas: "Se tendrá que llegar a un gran acuerdo que no será bueno sólo para Cataluña, sino que tiene que ser bueno para todos, también para el resto de territorios del Estado".

"Una gran parte de los recursos que recauda el Estado no vuelven, no revierten en este territorio. Y esto no es buscar excusas. La infrafinanciación de las competencias en salud no sólo la sufre Cataluña, sino el conjunto de territorios", ha dicho Aragonès en una comparecencia sobre la pandemia de Covid-19 ante el pleno del Parlament.

Ha recordado que su Govern apuesta por aumentar en 5.000 millones de euros el presupuesto para salud en los próximos años, y ha asegurado que no quiere que este incremento de recursos sea en detrimento de los que se destinan a otros territorios, "sino que se debe fortalecer el conjunto del sistema sanitario".

Aragonès ha asegurado que Cataluña no podrá gestionar plenamente todos los recursos que genera si no es independiente: "Pero esta obviedad no impide que seamos muy activos a la hora de defender este incremento de recursos por parte del Estado" para poder afrontar el aumento presupuestario en materia de salud.

FLEXIBILIZAR MEDIDAS

El presidente catalán ha asegurado que se podrán flexibilizar las medidas sanitarias en las próximas semanas y ha destacado que ahora cuentan con herramientas que permiten "recuperar la cotidianidad" de cara al otoño e invierno.

Ha sostenido que actualmente se puede dar por superada la quinta ola de coronavirus, pero ha llamado a la prudencia porque la pandemia aún no ha terminado y solo podrá superarse de manera global, aunque ha reconocido que Cataluña está en una etapa de recuperación de la actividad y que trabajan para levantar restricciones.

CERTIFICADO COVID

Aragonès ha augurado que se podrá afrontar el invierno "de manera diferente" al de 2020, debido a los datos de vacunación, y ha confiado en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avale el uso del certificado Covid para el acceso al ocio nocturno, que ha recalcado que será una medida temporal.

"Esperamos no usarlo para nada más", ha afirmado Aragonès, que ha subrayado que la herramienta que se usará para el acceso no almacenará datos y tendrá el mínimo de identificación posible.

Ha insistido en la necesidad de ampliar la población vacunada --ha llamado a reducir la diferencia que se da en el colectivo de 20 a 29 años--, y ha recordado que su Ejecutivo quiere reservar el 25% del presupuesto de salud a la atención primaria y hacer frente a la "pandemia que viene después de la pandemia, que es la salud mental", con 80 millones más para este ámbito.