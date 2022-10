Aragonès pide a Junts aclarar si apoyará los Presupuestos y relativiza la posibilidad de prorrogarlos

Descarta de nuevo convocar elecciones y quiere lograr pactos con el PSC en materia "antirepresiva"

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado este jueves a Junts a aclarar si apoyará el proyecto de Presupuestos de 2023 para saber qué escenario se abren al respecto, aunque ha relativizado la posibilidad de prorrogar las cuentas pese a no ser el escenario "ideal".

"Primero hay que aclarar si Junts apoya los Presupuestos. Si el resultado es que no, habrá que ver qué escenarios se abren. Sería inverosímil que hayan hecho unos Presupuestos y ahora no los apoyen. Deben tomar una decisión, si priorizan una táctica de partido o las necesidades de la ciudadanía y del país", ha destacado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Tras reiterar que prioriza a Junts, la CUP y comuns para sacarlos adelante, ha evitado aclarar si cuenta con los socialistas, con los que sí quiere llegar a pactos "en el ámbito antirepresivo, donde deberían ser más proactivos y más claros, y ser más claros en cuál es su propuesta para Cataluña".

Pese a subrayar que su prioridad es tener Presupuestos, no ha descartado la prórroga de las cuentas al asegurar que, en caso de que no se puedan aprobar, hay técnicas que permitirían implementar partidas económica como el escudo social de 300 millones de euros que anunció en el Parlament, entre otras.

Sobre la salida de Junts del Govern, considera que son los únicos responsables de ello y ha advertido de que no supeditará las instituciones catalanas "a entes externos que, pese a merecen respeto, no pueden estar por encima del Govern, como el Consell de la República".

SOBRE JUNTS

"Las decisiones que culminan con la salida de Junts del Govern las toma Junts", ha sostenido el presidente catalán, que ha rechazado de nuevo ir a elecciones ante el escenario actual, dejando claro que las legislaturas duran cuatro años siempre que puedan llevar a cabo sus políticas.

En su opinión, destacados dirigentes de Junts han cuestionado desde el inicio de la legislatura la estrategia del Govern y ello no permitía que tuvieran "toda la fuerza" para negociar con el Estado,

"Creo que hay una parte de su formación que, desde un inicio, no querían que el Govern tirara adelante. Había un sector que no quería que se formara el Govern", ha apuntado Aragonès, que no ha querido pronunciarse sobre el papel que ha jugado en este proceso el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES

Además, ha reivindicado la legitimidad de las instituciones catalanas, y cree que cuestionarlo o negarlo es un error: "Evidentemente Junts no es Vox pero determinado lenguaje nos lo podemos ahorrar".

Al preguntársele si la presidenta de Junts y presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, debería dimitir, Aragonès ha asegurado que "debería haber cedido la presidencia del Parlament desde hace mucho tiempo".

COMISARIOS EUROPEOS

También ha anunciado que, por primera vez tras diez años, se reunirá con dos comisarios europeos en Bruselas, la primera de ellas el jueves 20 con el comisario de Justicia, Didier Reynders, al que le trasladará su preocupación "por los casos de espionaje" con el software Pegasus.

Al día siguiente está previsto que Aragonès se encuentro con el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, para explorar la contribución que puede hacer Cataluña en el marco de la soberanía digital europeo y en el diseño y creación del chip europeo.