Aragonès pide votar a ERC para acabar con "40 años de corruptelas"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 1 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha pedido este lunes el voto para acabar con "40 años de corruptelas entre los que se van tapando las vergüenzas los unos a los otros", en alusión velada a JxCat y el PSC.

En un mitin de campaña en el Casino del Centre de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ante unas 50 personas, ha reivindicado a ERC como la garantía de la lucha contra la corrupción y la "alternativa limpia a los que siempre tienen sombras y sospechas de corrupción".

"Estamos para combatir todas las formas de corrupción denunciándolo siempre, siendo implacables y no participando de ninguna operación para tapar ni para blindar a aquellos que han estado implicados en casos de corrupción. Y lo hemos defendido de esta manera en el Ayuntamiento de L'Hospitalet y la Diputación de Barcelona", ha afirmado y la corrupción no tiene cabida en el proyecto de la independencia de Cataluña.

Así, Aragonès ha vuelto a decir que no pactarán con el PSC, sino que van a estas elecciones a derrotarlos: "Nosotros no hemos venido solo a decir que no pactaremos ni por activa ni por pasiva ni por delante ni por detrás ni por arriba ni por abajo con el PSC. Hemos venido a derrotar al PSC".

"Ya toca una clara victoria republicana", y ha llamado a la participación para lograr que la Presidencia de la Generalitat sea independentistas y de izquierdas.