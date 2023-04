Aragonès plantea ampliar vuelos intercontinentales en el El Prat y reforzar otros aeropuertos

Asegura que el Govern prevé comprar vivienda "en el mercado" para destinarla a políticas públicas

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha planteado este lunes ampliar los vuelos intercontinentales del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y "complementar" su oferta con la de otros aeropuertos, como el de Reus (Tarragona) y el de Girona.

En una entrevista de Betevé recogida por Europa Press, ha asegurado que ya han empezado las "conversaciones" con el Ministerio de Transportes para activar la comisión técnica sobre el futuro del Aeropuerto de Barcelona, según pactaron el Govern y el PSC en el pacto de Presupuestos.

Aragonès ha defendido estudiar cambios en el Aeropuerto de Barcelona para gestionarlo "desde el territorio", más allá de modificaciones en la infraestructura física como una ampliación --como han reclamado hasta ahora el Gobierno y el PSC--.

"No tiene ningún tipo de sentido que el sistema de decisión de cómo se gestiona el aeropuerto esté sucursalizado" en Madrid, una ciudad que, además, compite con Barcelona, ha dicho.

No obstante, Aragonès ha avisado de que Catalunya debe mejorar las conexiones intercontinentales --en particular, con el Pacífico-- porque la economía lo necesita: "Lo que es muy claro es que no puede ir en detrimento de espacios protegidos".

VIVIENDA

Tras el anuncio del acuerdo para aprobar la Ley de Vivienda entre el Gobierno, ERC y Bildu, Aragonès ha afirmado que es un primer paso y que "probablemente" no es la que su partido hubiera hecho.

En ese sentido, ha añadido que la ley catalana de regulación del alquiler que anuló el Tribunal Constitucional (TC) era mucho más "ambiciosa".

Ante las críticas del Gobierno municipal de Ada Colau a la Generalitat en materia de vivienda, ha sostenido que adquirir suelo para construir vivienda pública en "mucho más difícil" en Barcelona que en otras ciudades metropolitanas.

Por ello --ha detallado-- el Govern abrirá una convocatoria para adquirir vivienda que "ya está en el mercado", y luego evaluará si destinarla al parque público o a las listas de emergencia habitacional.