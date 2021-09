Aragonès rechaza negociar los PGE conjuntamente con Junts si es para "desgastar" a ERC

Ve positivo sumar fuerzas pero descarta hacerlo si busca "arrastrar a ERC hacia el 'no"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rechazado este lunes negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) conjuntamente con Junts si es para "desgastar" a ERC y con la voluntad de arrastrar a los republicanos hacia el 'no'.

"Si podemos ir juntos a negociar tendremos mucha más fuerza. Pero si vemos que es una herramienta par desgastar al independentista de al lado mejor no comenzamos", ha afirmado en una entrevista de La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, después de que la semana pasada Junts pidiera a ERC y la CUP negociar conjuntamente con el Gobierno los PGE, pese a que el partido de Puigdemont es reacio a llegar acuerdos con el Gobierno y ya se negó a negociar las cuentas de 2020.

Aragonès ha defendido que, si los partidos independentistas pueden sumar esfuerzos, mejor, pero ha pedido "poner todas las cartas sobre la mesa" y ser honestos.

Así, ha sostenido que, si es para presionar al Gobierno para avanzar en la resolución del conflicto y conseguir que los PGE sean positivos para Catalunya, ve positivo negociarlos conjuntamente, pero no "si es para justificar un 'no' e intentar arrastrar a ERC hacia el 'no".

"Si cada día tenemos que ir buscando una excusa para votar que no, digámoslo de entrada", y ha apuntado que el único partido que es numéricamente necesario para tirar adelante los PGE es ERC, por lo que cree que al final quien deberá decidir si las cuentas se aprueban o no serán los republicanos.

Sin embargo, ha dicho que todavía no ha comenzado la negociación con el Gobierno central y ha reclamado que para hablar de los nuevos PGE hay que "dar cumplimiento" al acuerdo del año pasado.