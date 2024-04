Aragonès replica al Gobierno sobre el referéndum: "Imposible no está en nuestro diccionario"

Avisa que desde el PSC actuarán como "unos delegados de la Moncloa"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a revalidar el cargo en las elecciones del 12 de mayo, Pere Aragonès, ha replicado a la ministra Portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, que ha dicho que la propuesta de referéndum del presidente catalán es antagónica a la del Ejecutivo central: "Imposible no está en nuestro diccionario".

"Será posible si lo quiere la ciudadanía de Cataluña", ha afirmado Aragonès en su discurso este martes en el Consell Nacional de los republicanos, donde ha asegurado que el referéndum de independencia será una realidad, y en el que se votará la configuración de las listas.

Ha sostenido que las elecciones del 12 de mayo "van de esto", y ha calificado que la propuesta jurídica del Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA) que ha hecho pública este martes de vía sólida, transitable e impecable judicialmente.

Ha apostado porque Cataluña pueda votar sobre la independencia en un referéndum "reconocido, acordado y vinculante", y ha definido la pregunta que ha propuesto --¿Quieres que Cataluña sea un Estado independiente?-- de clara, diáfana y sencilla.

"Cuando defendíamos el traspaso de Rodalies, ¿qué nos decía el Gobierno español? Decía que no. Es el mismo Gobierno español que dice no a la financiación singular, es el mismo Gobierno español que decía que no al traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y después ha acabado siendo una realidad", ha afirmado el candidato republicano, que también ha recordado que el Ejecutivo central se oponía a la amnistía y la ha acabado aprobando.

"DELEGADOS DE LA MONCLOA"

El presidente de la Generalitat ha señalado que el 12M Cataluña también decidirá si dotarse de un sistema de financiación singular como el que promueve ERC: "Hemos hecho la propuesta, no sabemos las de las otras formaciones. Algunas esperan a tener una que le parezca bien a Moncloa", ha afirmado en alusión al PSC.

Ha sostenido que los socialistas "no defenderán los intereses del país y actuarán como unos delegados de la Moncloa", y ha reivindicado que gracias a ERC, según él, se consiguió liberar a los 9 presos independentistas, derogar el delito de sedición y aprobar la Ley de amnistía.

"Y otros creen que hacer propuestas de cosas que tocan la vida de la gente es alejarse de unos objetivos que pueden ser compartidos", ha dicho en alusión a Junts, tras lo que ha sostenido que desde ERC defienden caminos transitables y con toda la ambición, ha dicho textualmente.

Aragonès ha puesto en valor la acción de su Govern durante la última legislatura, y ha insistido en que el 12M "Cataluña elegirá si la deben gobernar aquellos que ante las dificultades renuncian y se marchan, ante las dificultades cuando hay un Presupuesto deciden no votarlo, ante las dificultades deciden abandonar el Govern", en referencia a los de Carles Puigdemont.