Aragonès tilda el presunto espionaje a dirigentes independentistas de "ataque a la democracia"

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tildado el presunto espionaje a dirigentes independentistas mediante el programa Pegasus de "ataque a la democracia".

"Mi teléfono fue atacado debido a mis deberes políticos, primero como vicepresidente de la Generalitat y luego como presidente", ha lamentado en una entrevista a 'The Guardian' recogida este martes por Europa Press.

"Esto va más allá de lo que me hicieron a mi como individuo y como ciudadano. También estaban atacando a la institución elegida democráticamente que es el Govern, lo que es un ataque a todos los ciudadanos e instituciones catalanes", ha insistido.

Además, ha defendido que el presunto espionaje se realizó a escala masiva y que las autoridades españolas tuvieron constancia, porque "hay procesos de aprobación por los que deben pasar los servicios de inteligencia", y no pueden quedar al margen.

Ha insistido en la necesidad de abrir una investigación oficial e independiente sobre si el CNI, la Policía Nacional o la Guardia Civil han utilizado el programa, cuántas veces se usó, contra quién y "con qué justificación".

Y, en este sentido, ha asegurado que "un gobierno no puede decir que no sabía lo que estaba pasando. Si no lo sabía, tiene que averiguar quién fue el responsable internamente" porque, en sus palabras, se trata de un caso de persecución a la disidencia política.

También ha pedido, textualmente, poner límites a la intrusión tecnológica en la privacidad de las personas, verificando que los gobiernos "no estén utilizando herramientas que fueron desarrolladas para enfrentar a los terroristas contra rivales o adversarios políticos".