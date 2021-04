Aragonès urge a Junts a formar el nuevo Govern de Cataluña "lo más pronto posible"

Illa le pide dar un paso al lado y el vicepresidente le replica que no tiene apoyos para ser investido

El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha urgido este jueves a Junts a llegar un acuerdo para su investidura como presidente del Govern y a formar el nuevo Ejecutivo catalán "lo más pronto posible".

"La necesidad es clara y no es de los que nos sentamos en este hemiciclo, la necesidad es de la gente", ha afirmado en su intervención en la sesión de control en el pleno del Parlament.

Lo ha dicho después de que el presidente de ERC en la Cámara catalana, Josep Maria Jové, que forma parte del equipo negociador de los republicanos, haya insistido en que hace falta un acuerdo con Junts y si es esta semana mejor que la siguiente: "No valen excusas, no podemos perder más el tiempo. Es responsabilidad de todos, también de nosotros".

Aragonès ha sostenido que coincide con él y ha defendido que "es esencial que pueda haber un gobierno con todas las funciones" para afrontar la crisis provocada por la pandemia, trabajar para la reconstrucción social y económica, y buscar la resolución del conflicto.

"Las elecciones del 14 de febrero dejaron bien claro que hay una clara voluntad de avanzar para que este país decida, que haya plena libertad, los presos salgan a la calle y los exiliados puedan volver en libertad, y afrontar también una reconstrucción en clave de progreso de la sociedad y de la economía del país", por lo que ve urgente que haya un Govern con todas las capacidades.

DEBATE CON ILLA

En su intervención, el líder del PSC en la Cámara, Salvador Illa, ha recordado a Aragonès que ha tenido dos investiduras fallidas: "Lleva tres fracasos consecutivos. Primero en ponerse de acuerdo para sustituir al señor Torra. En segundo lugar fue su primera sesión de investidura y cuatro días después la segunda sesión de investidura".

"Cada día que pasa se debilita más su autoridad. Cada ultimátum que pone encima de la mesa sirve para restarle credibilidad. Cada sesión de negociación sirve para resaltar sus discrepancias y desencuentros. Llevan más de cinco años gobernando juntos y no saben dónde quieren llevar al país", ha criticado en referencia al útimatum de Aragonès que puso el 1 de mayo como límite para llegar a un acuerdo de gobierno de coalición con Juns y que, más tarde, ERC aclaró que aceptarían llegar a ese pacto más allá de esa fecha.

Por eso, Illa le ha instado a que dé un paso al lado y apoye "una mayoría de izquierdas existente en esta Cámara" encabezada por el PSC para liderar Cataluña.

Aragonès le ha contestado que "la realidad es tozuda" --utilizando la misma expresión que había usado Illa en su intervención-- y que con los resultados electorales el candidato socialista no será presidente porque hay una mayoría absoluta independentista.

"Si usted tiene los apoyos suficiente, preséntese. Porque, a parte de su grupo, ¿tiene alguien más que quiera darle su apoyo? Usted es el candidato del no: del no al independentismo, del no a que haya una legislatura que se pueda abrir, del no a mi candidatura. ¿Y la suya?", ha replicado.

Así, ha asegurado que no dará un paso al lado ni renunciará al resultado de las elecciones porque "este país debe ponerse en marcha ya".