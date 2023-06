Aragonès ve en la elección de Collboni la sombra de "un acuerdo a nivel de Estado" PSOE-PP

Defiende no dejar "espacio a la ultraderecha", en la tradicional recepción al nuevo alcalde

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido este sábado de que detrás de la investidura del nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, con los votos de PSC, BComú y PP, "se proyecta la sombra de un acuerdo a nivel de Estado hecho desde Madrid entre los dos grandes partidos", en referencia a PSOE y PP.

Lo ha dicho en una intervención junto a Collboni en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, donde ha recibido como es tradición al nuevo alcalde, que ha acudido acompañado del resto de la corporación municipal a excepción de Vox, que no ha sido invitado.

Aragonès ha recordado a Collboni que ha sido votado por fuerzas que "tienen modelos de ciudad y de país opuestos", aunque le ha dado la enhorabuena y le ha instado a trabajar juntos y en base a la lealtad institucional.

"Queremos que Cataluña se decida desde Cataluña y que Barcelona se decida desde Barcelona", ha añadido el presidente.

"AMENAZA REACCIONARIA"

Aragonès ha dado la enhorabuena a todos los alcaldes y alcaldesas catalanes que se han investido este domingo pero ha pedido no dejar espacio a la ultraderecha.

"Ante una amenaza reaccionaria de la ultraderecha, no se debe dejar espacio a aquellos que luchan contra el progreso de derechos y libertades. No pueden pasar y no deben pasar", ha añadido.