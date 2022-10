Aragonès ve la invasión rusa como el "ataque más beligerante" al proyecto europeo

Afirma que Alexievich es un "referente ante la amenaza a los valores democráticos"

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este lunes que la invasión rusa en Ucrania es el "ataque más beligerante que ha recibido el proyecto europeo" y ha remarcado la necesidad de voces como la de la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich que defiende la paz y los derechos humanos.

Lo ha dicho en la entrega del XXXIV Premio Internacional Catalunya a Alexievich en el Palau de la Generalitat, en la que también ha participado la presidenta del premio, Mary Ann Newman; la anterior galardonada, Judith Butler, por medio de un vídeo; y la investigadora senior asociada del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob) Carmen Claudín, que ha hecho la glosa de la premiada.

Para Aragonès, la guerra en Ucrania supone "una amenaza para la propia Unión Europea y todo lo que representa, y también un ataque contra los valores de la vida, humanitarios y contra la soberanía y la independencia del pueblo de Ucrania".

"Como demócratas no podemos entender el conflicto en Ucrania como lejano, como que no nos interpela y no va con nosotros. La invasión a Ucrania por parte del régimen de Putin va mucho más allá que esta inflación que nos afecta: es el ataque más beligerante que ha recibido nunca el proyecto europeo y los valores que compartimos de democracia, paz y defensa de los derechos humanos", ha insistido.

El presidente ha asegurado que Catalunya también quiere contribuir a conservar estos valores, por lo que remarca la importancia de "reconocer el trabajo de voces que llevan tantos años denunciando estos ataques".

Para él, la de Svetlana Alexievich es una de las "muchas voces valientes, a favor de los valores democráticos y los derechos humanos, que hace tiempo que alertan de lo que está pasando en Rusia y Bielorrusia".

"REFERENTE" ANTE LA GUERRA Y LA EXTREMA DERECHA

Ha destacado la labor de la escritora y periodista ahora desde el exilio en Berlín (Alemania), desde donde "continúa defendiendo los derechos y las libertades de la ciudadanía, haciendo una de las funciones esenciales del periodismo, que es dar voz a quien no tiene altavoz y cultivar la memoria".

Ha puesto en valor el firme compromiso democrático de Alexievich, que la "convierte en referente ante la amenaza creciente a los valores democráticos y humanos, amenazados por la invasión de Ucrania, y también por el auge del fascismo y la extrema derecha en Europa".

"Alexievich es compromiso y valentía, firmeza y convicción. Es militancia en la denuncia de los absolutismos y la necesidad de centrarse en la vida de las personas. Su legado va mucho más allá de la literatura, en un legado humanamente impagable", ha zanjado.