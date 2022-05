Aragonès ve "política y no judicial" la decisión del TS de tramitar recursos contra los indultos

Pide a Sánchez demostrar su compromiso con el diálogo: "Los resultados no son los esperados"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado este martes al Tribunal Supremo (TS) de estar politizado y considera que su decisión de admitir a trámite los recursos presentados contra los indultos del 1-O es "de carácter político y no judicial".

"El Tribunal Supremo es un órgano judicial altamente politizado. Todos podemos coincidir en que, si cambia el criterio, es porque han cambiado las mayorías. Y es muy fácil atribuir las simpatías de los jueces a un partido u otro", ha afirmado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu junto al vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, en la que han presentado el balance del primer año del Govern.

Considera que el cambio de criterio del Supremo, que atribuye al cambio de mayorías en este tribunal, demuestra "que la justicia española por lo que respecta a las cuestiones de Cataluña está altamente politizada, especialmente las cúpulas judiciales".

Aragonès ha dicho que espera que se rechacen estos recursos y ha insistido en que esto demuestra que lo "más eficaz" para garantizar la libertad de los expresos independentistas es una ley de amnistía.

Asimismo, el presidente catalán ha cargado contra PP, Vox y Cs por haber presentado estos recursos: "Hay partidos que trabajan para empeorar las cosas. Para tensionar más una sociedad que ha sufrido mucho".

"QUE SE MUEVA" EL GOBIERNO

Al presentar el balance del primer año del Govern, Aragonès ha lamentado que la resolución del conflicto catalán no está avanzando como querría: "Los resultados no son los esperados. Desde los indultos no se ha avanzado de forma suficiente en este ámbito, la persecución judicial continúa", y ha advertido de que el espionaje con el programa Pegasus ha acentuado la desconfianza con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pese a que en estos momentos la mesa de diálogo está congelada por caso Pegasus, Aragonès ha recalcado que su voluntad sigue siendo la negociación con el Gobierno pero que en estos momentos quien debe demostrar su compromiso con la resolución del conflicto es el Ejecutivo de Sánchez para "restaurar la credibilidad y la confianza necesarias".

Por eso, ha reclamado al Gobierno que "se mueva y demuestre que realmente quiere resolver el conflicto en Cataluña, que actúe como una democracia avanzada" y dé explicaciones y transparencia sobre el espionaje.

"Es imprescindible que se restablezca la confianza mínima que exige cualquier proceso de negociación. Es imprescindible que se constate que el Gobierno del Estado explique si quiere avanzar y resolver el conflicto político con Cataluña", ha subrayado.

En este sentido, ha avisado de que estará atento a las explicaciones que dé el presidente del Gobierno el jueves en su comparecencia por este asunto en el Congreso, ya que considera que hasta ahora las explicaciones y las medidas que ha tomado han sido "insuficientes".

UNA REUNIÓN NO ES "SUFICIENTE"

Preguntado por si ha habido más contactos para celebrar la reunión entre ambos presidentes tal y como se emplazaron en la Reunió Cercle d'Economia de hace unas semanas, Aragonès ha contestado que los contactos continúan pero que un encuentro no es "suficiente", sino que lo que hace falta es que haya transparencia sobre el espionaje, que el Gobierno asuma responsabilidades y garantice que no volverá a ocurrir:

"Cometería un error quien se pensara que por el hecho de que pudiera haber una reunión esto ya daría por resuelta esta cuestión", ha advertido.

DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Después de que el Gobierno haya autorizado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a que colabore con la Audiencia Nacional en la investigación sobre el espionaje a Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el jefe del Govern ha sostenido que esto demuestra que "desclasificar documentos del CNI es posible", como pide la Generalitat sobre las escuchas a independentistas.

"Si se ha hecho en aquellos aspectos que hace referencia al espionaje del que son víctimas miembros del Gobierno español, se tiene que poder hacer también en el caso en el que las víctimas somos el Govern catalán. Si esto no se produce, la doble vara de medir se consolida", ha añadido.