Aragonès viajará a Madrid para explicar su caso a los eurodiputados de la comisión Pegasus

Pide estudiar con calma las propuestas para eliminar las pensiones vitalicias de expresidentes

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tiene previsto viajar la semana que viene hasta Madrid para explicar su caso a la delegación de eurodiputados que investiga el espionaje a través del software Pegasus.

"La semana que viene estaré en Madrid para explicar ante la comisión de investigación del Parlamento Europeo la vulneración de derechos que hemos vivido las personas que hemos sido espiadas y como, hasta el momento, no hemos recibido la protección y la reparación necesaria por parte del sistema judicial del Estado", ha explicado en declaraciones desde el Palacio legislativo de Uruguay, donde está de viaje oficial.

Según Aragonès, corresponde a los eurodiputados de esta comisión decidir que se produzca el encuentro con las víctimas del espionaje con Pegasus así como el orden del día y otras cuestiones, pero ha recalcado que irá donde sea necesario "para denunciar el espionaje sufrido".

También se ha referido a las iniciativas que diversos grupos han presentado para eliminar las pensiones vitalicias de los expresidentes del Parlament y de la Generalitat, unos cambios que defiende estudiar con calma: "Siempre es recomendable no hacerlo para casos adhoc y hacerlo fuera de periodos de proximidad electoral".

Pese a todo, ha constatado que el grupo de ERC en el Parlament ya mostró su disposición a poder estudiar esta cuestión.

También ha salido en defensa del conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, tras la polémica generada junto al candidato de ERC a la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Gabriel Rufián, sobre la construcción de una residencia en la localidad.

El presidente catalán ha explicado los criterios que sigue el Govern a la hora de concertar plazas de residencias, además de concretar que hay la posibilidad en algunos municipios de que sean los ayuntamientos los que promuevan la construcción de residencias y luego la Generalitat concerte las plazas.

"Esto forma parte de la dinámica habitual que se ha hecho siempre, y que no ha hecho sólo este Govern, también los anteriores", ha recalcado.

SEQUÍA

Después de que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, le haya enviado una carta con medidas para afrontar la sequía, Aragonès ha defendido que el Govern está actuando "desde hace 20 meses" para mitigar la situación y para afrontar un escenario excepcional y difícil, ha dicho.

Todo ello, ha añadido, requerirá "el esfuerzo de todo el mundo", motivo por el que ve necesario celebrar la cumbre sobre la sequía que anunció la semana pasada en el Parlament para compartir propuestas.

'LEY MORDAZA'

Al preguntársele si el rechazo de ERC a reformar la 'ley mordaza" puede dificultar la relación con el Gobierno, Aragonès cree que toca pronunciarse al respecto al Ejecutivo central.

"El no a la 'ley mordaza' es un no a las pelotas de goma, es un no a las devoluciones en caliente y es un no a un modelo de seguridad basado en tener una ciudadanía en posición de inferioridad respecto a las fuerzas de seguridad y no con todos los derechos que se deberían tener", ha subrayado.

ACCIÓN EXTERIOR

Además, ha defendido que la Generalitat lleva a cabo su acción exterior en base a las competencias que tienen, por lo que considera que las instituciones del Estado deben facilitar que lo hagan "y no impedirlo ni obstaculizarlo".

Sobre las reuniones que ha mantenido en Uruguay, ha explicado que le preguntan por la situación política, económica y social de Catalunya, y que les traslada "los cambios que se han producido, como ha sido el proceso de diálogo, el camino recorrido y el que queda por hacer".

Tras destacar que quiere fortalecer lazos con Uruguay, ha constatado que hay una importante comunidad catalana y descendientes de catalanes en este país así como también en Catalunya, y ha manifestado su voluntad de seguir intercambiando puntos de vista.