Los aragoneses que acojan ucranianos refugiados por la guerra tendrán deducciones en el IRPF

ZARAGOZA, 26 (EUROPA PRESS)

Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves, mediante el procedimiento de lectura única, el proyecto de ley que permitirá realizar deducciones en el tramo autonómico del IRPF a los aragoneses que acojan a ciudadanos ucranianos refugiados en la Comunidad Autónoma por la invasión de su país de origen por Rusia.

La cámara ha aprobado, a iniciativa del Gobierno de Aragón, la modificación del texto refundido de las disposiciones relativas a tributos cedidos, texto aprobado por un Decreto Legislativo en 2005. Han votado a favor PSOE, PP, Podemos, CHA, VOX y PAR, mientras que Cs ha votado en contra e IU se ha abstenido.

Ha presentado la iniciativa el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, quien ha explicado que se introducen dos deducciones: Una de 300 euros por persona acogida al menos 4 meses, hasta un total de 1.000 euros, y hasta un 15 por ciento de la cuota por ayuda humanitaria al pueblo ucraniano y donaciones de carácter humanitario, sanitario o social.

El consejero ha hecho notar que ha surgido "una crisis sin precedentes", que ha comparado con las crisis en Europa durante la primera mitad del siglo XX, en referencia al desplazamiento forzado de cientos de miles de personas, "desbordando las previsiones más pesimistas".

En representación del PSOE, Óscar Galeano ha criticado "la miserable decisión de un déspota como Putin" de invadir Ucrania, que afecta a la seguridad global de Europa, indicando que "la agresión militar ha unido a Europa como ninguna otra crisis internacional anterior".

Desde el PP, Carmen Susín ha dicho que "esta es una medida más efectista que efectiva que va a afectar a muy pocas personas y no está dirigida a los afectados" y ha defendido una enmienda para sustituir la expresión "guerra" por "invasión de Ucrania por Rusia".

El diputado de Cs José Luis Saz ha lamentado que "un país soberano ha invadido otro país soberano", alertando sobre los efectos en la población civil ucraniana, y ha animado a defender "el valor preciado" de la libertad.

La parlamentaria de Podemos, Marta Prades ha defendido la vía diplomática y el diálogo para "evitar esta catástrofe humanitaria", rechazando el envío de armas a Ucrania.

La diputada de CHA Carmen Martínez ha subrayado que son "innumerables" los desplazados y ha urgido a "no cerrar las fronteras a las personas que huyen de las guerras".

El diputado de VOX David Arranz ha llamado la atención sobre el exilio forzoso de parte de la población ucraniana a Polonia y Hungría, manifestando que ambos países "han demostrado estar a la altura" por su "gran labor de acogida humanitaria", y ha elogiado "la generosidad de quien decida acoger".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha lamentado que esta guerra "está cebándose con las personas más vulnerables", por lo que las Administraciones "no pueden permanecer impasibles", aplaudiendo la iniciativa del Gobierno de Lambán.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha opinado que estas bonificaciones del IRPF "no deberían ser la fórmula elegida" para "cumplir con la obligación solidaria" y ha defendido "el compromiso férreo de las instituciones" y no "la voluntad particular".