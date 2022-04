Aramis Fuster arremete contra Paz Padilla

MADRID, 27 (CHANCE)

Creíamos que nunca se iba a producir este momento, pero lo cierto es que tras seis años alejada de televisión, en concreto de 'Sálvame Diario', Aramis Fuster ha regresado ante las cámaras y, como no podía ser de otra manera, la ha liado parda con unas declaraciones de lo más desafortunadas que ha hecho sobre Paz Padilla.

La vedette ha visto un vídeo que ha emitido el programa de la última vez que estuvo en el plató y no le ha gustado nada. En él podíamos ver cómo fue a 'Sálvame' asegurando que había dormida en la calle, que no podía andar, que no tenía apenas voz de lo mal que lo estaba pasando... pero sin embargo le ponían unas imágenes de esa misma mañana andando como si nada y haciendo su vida normal.

Ante estas imágenes se fue del plató y Paz Padilla, junto con Kiko Hernández, se fueron detrás de ella cantándole una saeta... algo que enfadó mucho a la vidente. Hoy, al revivir esas imágenes, ha querido hablar de la humorista y lo cierto es que ha metido la pata hasta el fondo.

Aramis ha dejado entrever la mala relación con Paz Padilla: "Esa señora se debería de llamar 'Guerra' en vez de 'Paz'", pero lo más feo ha venido después: "Que mal le ha salido la saeta porque la han echado de todos lados". Un comentario que ha provocado la reacción de todos los colaboradores, que le reprochaban que dijera eso de Paz cuando a la que se le echó del plató fue a ella por mentir.

Unas declaraciones de lo más desafortunadas que enseguida han cortado todos los allí presentes y han cambiado de tema. De hecho, el propio Jorge Javier, al escuchar que se refería a Paz como 'la señora', le ha recriminado que la llamase por su nombre.