Arancha de Benito guarda silencio ante la polémica de su hija Zayra Gutiérrez

MADRID, 14 (CHANCE)

Llevamos toda la semana hablando de la irresponsabilidad de Zayra Gutiérrez, hija de Guti y de Arancha de Benito. Y es que cada día hay nuevos testimonios que arrojan más luz acerca de la personalidad de la joven, que parece que le da igual que estemos en plena pandemia ya que sale, entra, realiza fiestas clandestinas en su casa, no se pone la mascarilla, se salta el toque de queda...

Mientras en los medios de comunicación su nombre suena con más fuerza, Zayra Gutiérrez guarda silencio y parece ser que su madre también. Y esto sí que no nos lo esperábamos ya que Arancha de Benito ha sido una mujer que ha recurrido a la prensa siempre que ha necesitado un altavoz, por ejemplo para asegurar que Guti no tenía buena relación con sus hijos porque él no quería.

Le hemos preguntado a Arancha qué le parece todo lo que se está diciendo de su hija y esta ha respondido con un simple: "Hola" a las preguntas que la prensa le ha lanzado. Y es que parece que la madre de Zayra Gutiérrez no tiene nada que decir acerca del comportamiento de su hijo y del suyo propio, porque tal y como se ha confirmado en algunos programas de televisión, ella también llevaría a cabo estas fiestas.