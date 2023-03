Arancha Rivera entra en directo en 'Sálvame' y pide que no le llamen 'demonio'

MADRID, 15 (CHANCE)

De todos es sabido que Canales Rivera no goza de buena relación con Arancha Rivera... de hecho, hace unos días, veíamos como el Ayuntamiento de Barbate nombraba hijo predilecto a Riverita, hermano de Paquirri. Un acto que cubrió 'Sálvame Diario' y en el que pudimos ver como el colaborador saludó con dos besos a su prima, pero no de manera cariñosa, de hecho no cruzaron palabra.

Esta tarde Arancha Rivera ha intervenido en directo en el programa para pedir a todos los colaboradores que dejen de referirse a ella como 'la demonio', un mote que algunos utilizan desde que Canales fue grabado por el programa cuando no lo sabía y hacía referencia a su prima con ese apodo.

"Ya es hora de que esto no se hable más, me llamo Arancha Rivera y no quiero volver a escuchar a nadie más llamarme 'demonio'" comentaba Arancha muy enfadada y asegurando que "no me hace nada de gracia" porque "tengo dos niños menores y no tienen ninguna necesidad de escuchar eso".

La hija de Antonio Rivera no ha querido mediar palabra con su primo y ha colgado el teléfono cuando Jorge ha intentado que hablase con él y, además, veía como en pantalla aparecía un demonio con su cara, algo que no le ha hecho gracia y ha decidido cortar la llamada.

Su padre además, también ha hablado con el programa y ha advertido a su sobrino que no vuelva a hablar de sus hijas y menos en esos términos... incluso ha dicho "no quiero hablar porque en el baúl de los recuerdos hay muchas cosas", dejando a entrever que sabría cosas que perjudicarían la imagen de su sobrino.