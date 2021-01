Arantxa de Benito, agotada con las polémicas de su hija, Zayra Gutiérrez

MADRID, 17 (CHANCE)

Arantxa de Benito está agotada de las polémicas que está protagonizando su hija, Zayra Gutiérrez, pero lejos de hablar públicamente sobre su opinión acerca del comportamiento de su hija y también sobre la relación tan cuestionada con esta, guarda silencio y no hace ninguna declaración al respecto.

Como decimos, la expareja de Guti está muy agobiada con las últimas informaciones sobre su hija. La hemos pillado entrando en su casa junto con su madre (abuela de Zayra) y aprovechamos su aparición para preguntarle por cómo estaba llevando todas las especulaciones que se están vertiendo en los platós de televisión sobre ella y su hija.

Arantxa de Benito prefiere guardar silencio y no contesta a ninguna de las preguntas que le realiza la prensa en las inmediaciones de su casa. No corren buenos tiempos para la exmujer de Guti y lo cierto es que ha pasado de atender a los medios de comunicación a no decir ni una sola palabra ante las cámaras.