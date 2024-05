Arantxa de Benito, crítica con la actitud de su hija en redes sociales

MADRID, 11 (CHANCE)

Tras su paso por 'Supervivientes 2024', Zayra Gutiérrez está disfrutando al máximo de su pareja y, sobre todo, de su hijo. La joven ha aprovechado unos días para viajar hasta Marbella y evadirse de la rutina del día a día... pero ¡atención! porque también ha habido polémica.

Como tantas otras jóvenes, Zayra ha colgado en sus redes sociales los pasos que ha ido dando y ha enseñado la casa donde se ha quedado en Marbella... algo que algunas personas han criticado por el exceso de exposición.

Este viernes hablábamos con Arantxa de Benito y se mostraba algo crítica con la actitud de su hija tras publicar la casa familiar de Marbella: "pues es que la verdad es que no debería, no debería hacer esas cosas, sobre todo porque la casa no es suya. Jajaja".

Y es que Arantxa entiende que "en las redes todo el mundo enseña lo que le apetece, pero yo no soy muy partidaria de precisamente de enseñar las cosas tan privadas, bueno, por seguridad más que nada" y confesaba que "está en una casa de verano, de mis padres, de hace muchos años y es la casa familiar".