Arantxa de Benito desmiente que su hija Zayra se vaya a casar

MADRID, 22 (CHANCE)

Zayra Gutiérrez ha levantado la polémica en redes sociales de nuevo y no precisamente por saltarse el confinamiento como hacía de vez en cuando en la pandemia, sino por una fotografía que ha compartido con su pareja. Los dos tortolitos que están viviendo un momento de lo más apasionado, siempre cuelgan una imagen con un anillo... pero esta vez muchos seguidores han especulado con una posible boda.

Hemos hablado con Arantxa de Benito y ha aprovechado nuestras cámaras para desmentir que su hija se vaya a casar: "no siempre pone un anillo, se quieren mucho, debe ser como su meme". Y es que recordemos que Zayra está locamente enamorada de su pareja, Miki Mejías, con el que lleva compartiendo su vida hace ya unos meses.

En cuanto a cómo ve a sus hijos, reconoce: "me gustaría que mis hijos fueran felices y de momento lo son, eso es lo que me importa". Arantxa siempre se ha mostrado de lo más protectora con sus hijos y cuando ambos lo han necesitado no ha dudado en dar la cara por ellos.

Cuando le preguntan por el veto de Kiko Matamoros a Makoke, Arantxa prefiere huir del tema: "es una noche de besos cómo vamos a hablar de otra palabra, son besos lo de esta noche. Muak, que os quiero"... y es que recordemos que es íntima amiga de la colaboradora de televisión, pero ha preferido mantenerse en silencio y no opinar al respecto.