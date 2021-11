Arce (Banco de España) no cree que deba ser el Estado "el que se preocupe de que se ahorre lo suficiente"

No prevé que la tasa de ahorro de los hogares alcance los niveles pre-pandemia hasta 2023

El director de Economía de Banco de España, Óscar Arce, ha señalado este jueves que no considera que deba ser el Estado "el que se preocupe de que se ahorre lo suficiente y de manera adecuada", sino que ha confiado "más en el papel individual".

Así lo ha afirmado durante la presentación del III Observatorio del Ahorro y la Inversión en España, elaborado por el IESE y Bestinver, que se ha celebrado hoy en el Parquet de la Bolsa de Madrid.

Además, ha asegurado que no prevé que la tasa de ahorro de los hogares alcance los niveles pre-pandemia hasta 2023, si bien ha señalado que conocer la evolución del consumo es "complicado", al existir servicios "que no van a ser reemplazables" como los relacionados con la hostelería o el turismo.

Entre los escenarios que maneja el supervisor, Arce ha destacado que prevé una recuperación "gradual" de la tasa de ahorro "hasta niveles ligeramente inferiores o parecidos a antes de la pandemia" hacia 2023.

No obstante, ha incidido en que "no hay antecedentes históricos" con respecto al nivel que ha alcanzado la tasa de ahorro de los hogares, que en 2020 cerró en una media del 15%.

Además, ha señalado que hay servicios, como los relacionados con los viajes o la restauración, "que no van a ser reemplazables", una situación que "hace complicado saber cómo va a ser esa recuperación del consumo".

"Esos servicios no los vamos a consumir a futuro, el gasto en cenas o en viajes no se van a recuperar, ese gasto no se va a llevar a cabo en el mismo restaurante", ha señalado.

