ArcelorMittal y sindicatos abordan este miércoles la negociación del ERTE planteado en sus plantas en España

ArcelorMittal y los sindicatos proseguirán este miércoles la negociación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que ha planteado la empresa para su aplicación en todas sus plantas en España, salvo la antigua Condesa, según han informado fuentes de la compañía a Europa Press.

El encuentro de este miércoles será el segundo que se produce entre ambas partes para abordar el ERTE, ya que la primera fue el pasado día 14, cuando se constituyó la comisión negociadora y se entregó a los representantes sindicales la memoria justificativa y el informe técnico.

La cita para abordar el ERTE, que se negocia a nivel estatal, se desarrolla en Etxebarri (Vizcaya) y la empresa espera una respuesta por parte de los sindicatos a la documentación que se les remitió. El jueves habrá otra reunión de la comisión negociadora.

Ante el actual escenario de incertidumbre, Arcelor Mittal ha planteado a los sindicatos un ERTE para su plantas en España, salvo Condesa, con vigencia hasta diciembre de 2023 y planteado para sus 8.300 trabajadores.

No obstante, fuentes de la empresa han señalado que ello no quiere decir que finamente se aplique a la totalidad de la plantilla porque cada planta recurrirá o no al ERTE en función de sus necesidades, ya que no todas están afectadas de la misma manera por la caída de la demanda.

En la actualidad, solo ahora hay un ERTE vigente y es en la ACB, ubicada en Sestao (Vizcaya) pero, de momento, no se está aplicando porque están recurriendo a descansos y vacaciones pendientes, así como a cursos de formación para la plantilla.

La fábrica de Arcelor Mittal de Sestao, con 250 trabajadores, decidió a finales de agosto no recuperar su actividad tras la parada de mantenimiento de verano, debido a la falta de rentabilidad. En el caso de la planta vasca de Etxebarri, en la actualidad, según han manifestado las mismas fuentes, está menos afectada por la coyuntura, al contar con cartera de hojalata y también la fábrica de Olaberri en Guipúzcoa tendría trabajo para mantener la actividad.