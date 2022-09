ArcerlorMittal plantea un ERTE en toda España que se alargará hasta finales de 2023

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

ArcelorMittal ha planteado a los sindicatos un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para sus trabajadores en España que aplicaría hasta 2023, según han expresado los sindicatos de la empresa en un comunicado.

El sindicato LAB ha considerado "más que vergonzoso" que una empresa con "beneficios récord" y que "no tiene falta de carga de trabajo" como ArcelorMittal presente un ERTE que "se aplicaría durante más de un año", hasta 2023.

En un comunicado, LAB ha informado de que, en la reunión celebrada este pasado miércoles, la empresa expuso a la parte social "las excusas para la presentación de un ERTE que se alargaría hasta finales del 2023".

Tras censurar que "la dinámica del uso interesado de ERTEs por parte de Arcelor viene de muy atrás" y considerar que "el ERTE que estuvo aplicando durante diez años es un claro ejemplo de ello", LAB ha recordado que, "en más de una ocasión, han expresado sin vergüenzaninguna que para ellos es una herramienta de flexibilidad".

En esta ocasión, ha denunciado, la empresa "ha dado otro paso más en esa dirección y de ser una herramienta de flexibilidad a pasado a ser una herramienta especulativa".

"Que una empresa que no tiene falta de carga de trabajo, que en el año 2021 tuvo beneficios de 13.000.000.000 de euros y que en los primeros meses de 2022 también ha obtenido beneficios récord presente un ERTE que se aplicaría durante más de un año, es más que vergonzoso", ha manifestado, para criticar, además, que "una vez más, lejos de tener en cuenta la realidad de cada planta, plantean una negociación a nivel estatal".

Por otro lado, LAB ha advertido de que "este tipo de utilización de los ERTE no sería posible si no fuese gracias a la reforma laboral y a la insuficiente reforma de la reforma, que UGT y CCOO vendieron de manera triunfalista".

Ante esta situación, LAB ha asegurado que no entrarán "en ese juego" porque "los trabajadores no somos herramientas de la empresa, no pueden hacer uso nuestro cuando quieran en función del precio delacero o de la energía, aún menos cuando año tras año acumulan beneficios récord".

"Es el momento de decir basta, no toleraremos que una vez más especulen con los trabajadores, y para ello haremos uso de todas las herramientas que estén en nuestras manos", ha concluido.