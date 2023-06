Archivan el 'caso Laycas' contra el alcalde de La Laguna y varios concejales

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 (EUROPA PRESS)

La titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de San Cristóbal de La Laguna, María Celia Blanco Redondo, ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo del denominado 'caso Laycas', por el que se investigaba al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y a los concejales del grupo de gobierno Yaiza López Landi, Carla Cabrera y Badel Albelo, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

La querella fue interpuesta por el concejal Alfredo Gómez, al que se adhirieron posteriormente Francisco J. Hernández y Jonathan Domínguez, por supuestas irregularidades en la concesión de contratos públicos, por lo que estaban siendo investigados por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental y gestión interesada.

La querella parte de lo que Alfredo Gómez denominaba una "red clientelar" prolongada al menos dos años, con "contratos a dedo" con base en las relaciones familiares y de amistad con la consecuencia de que dichos contratos habían generado sobrecostes y eran arbitrariamente adjudicados por el alcalde y el equipo de gobierno.

Con respecto al alcalde, la instructora del 'caso Laycas' sostiene que examinados todos los decretos aportados, como presuntamente delictivos, "no consta ninguno firmado por él" y su 'amistad' íntima con la administradora de una de las empresas "no ha quedado acreditada más allá de redes sociales, lo que no hace imaginar que por esas fotos en eventos públicos y en aras a esa amistad le hayan llevado a prevaricar".