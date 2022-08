Arelys, indiferente a la intención de Isabel Pantoja de romper la relación de Anabel y Yulen

MADRID, 12 (CHANCE)

Mientras Anabel Pantoja y Yulen Pereira continúan disfrutando de su romántico viaje a Egipto, en España no se deja de hablar sobre su relación. La última que se habría pronunciado, según Rafa Mora, sería la mismísima Isabel Pantoja, a la que al parecer no le hace ninguna gracia ni el nuevo novio de su sobrina ni mucho menos su familia.

Según ha contado el colaborador de 'Sálvame', la tonadillera tendría mucha manía a la madre del esgrimista, Arelys Ramos - después de que esta confesase en las primeras semanas de 'Supervivientes' que Anabel no es el tipo de mujer que le gustaría para su hijo - y habría sentenciado la relación con estas palabras durante la celebración de su cumpleaños en Cantora: "Ya me encargaré yo de que esta relación no siga, a la madre de este niño no le gusta mi sobrina ni mi familia, pues a mí tampoco me gustan ellos".

Un propósito que Isa Pantoja no ha tardado en desmentir, señalando que durante el cumpleaños de su madre ni siquiera se habló de Yulen, y al que Arelys ya ha reaccionado con total indiferencia, asegurando que está "muy bien" y dejando entrever que no le ha afectado para nada que Isabel Pantoja esté dispuesta a romper la relación de su hijo y Anabel.

Eso sí, evitando echar más leña al fuego y empeorar la situación, la madre del esgrimista se limita a dar las "gracias" y no confiesa que le parece que a la cantante no le guste su familia, dejando en el aire si ha hablado con Yulen desde que se fue a Egipto y si sabe cómo se lo están pasando la influencer y su hijo en su primer viaje romántico.