Arelys Ramos asegura que le dolió enterarse de la ruptura de su hijo con Anabel Pantoja

MADRID, 7 (CHANCE)

Este miércoles Arelys Ramos aparecía en la revista Lecturas para hablar abiertamente sobre su paso por 'Supervivientes 2023', pero sobre todo de la ruptura sentimental entre su hijo y Anabel Pantoja. Lejos de centrarse en su historia, la concursante llamaba la atención asegurando que "los celos de Anabel asfixiaron a mi hijo", que Yulen llegó a tenerle miedo o incluso confirmando que desde que no está con la influencer le ve feliz.

Unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar, sin embargo, Anabel ha decidido continuar en silencio y no hacer ningún comentario al respecto. Tal y como lleva haciendo desde que su amor con Yulen llegó a su fin. Ahora, Europa Press ha podido hablar con Arelys y de alguna manera nos ha confirmado todo lo que dijo en su exclusiva, pero también se ha mostrado más cariñosa.

La exconcursante de 'Supervivientes' nos ha negado que la ruptura entre su hijo y Anabel fuera algo previamente pactado y mucho menos que ella supiese que iba a ocurrir antes de entrar en el reality: "ya te digo que no se sabía, yo no lo sabía y cada uno que piense lo que quiera, sin más".

A pesar de los dardos envenenados que ha lanzado en su entrevista, Arelys nos ha confesado que "con Anabel me he llevado muy bien" y que "no hemos tenido ningún tipo de problema". Por eso, la madre de Yulen sigue pensando que es "una niña estupenda" y ¡atención! porque ha asegurado que "cuando me lo dijo, de verdad que me dolía".

Arelys sí que era conocedora de algunas de las discrepancias de la pareja, pero no se imaginaba que todo fuese a acabar: "sabía que había habido, como toda pareja, sus diferencias pero yo con ella, de verdad, la aprecio mucho y me dolió. Me ha dolido, me ha dolido, sí". Unas palabras que llaman la atención después de leer su entrevista, en la que poco menos asegura que su hijo ha vuelto a vivir desde que no está con Anabel.

Por otra parte, Arelys ha querido desmentir que entre Yulen y Katerina Safarova haya algo más que una amistad, tal y como se ha comentado estos últimos días después de verles por redes sociales juntos: "Katerina es, como dice ella, yo soy como su madre y se encontró con Yulen. Han hecho buenas migas pero nada, quiero decir. Son amigos, se llevan bien".

De entre sus compañeros, Arelys tiene claro que Raquel Arias puede ser una posible ganadora del reality: "me encanta Raquel Arias, me parece una superviviente total aunque arme una buena, también". Eso sí, le apena no haber llegado más lejos en el concurso: "es lo que más pena me da, no haber llegado tan lejos pero bueno. ¿qué se le va a hacer? No se puede hacer otra cosa".

En cuanto al Día de la Madre, Arelys no podrá celebrarlo con su hijo, pero por una buena causa, ya que Yulen tiene competiciones: "Desgraciadamente sí. Estoy acostumbrada a que muchos día de la madre que me ha dado muchas alegrías. Siempre tiene competiciones y que las ha ganado, espero que mañana también le vaya muy bien".