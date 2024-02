Arelys Ramos defiende a Anabel Pantoja y asegura que nunca fue borde con ella

MADRID, 22 (CHANCE)

Anabel Pantoja ha estado de actualidad mediática al conocer que Luis Vicente 'Pinocho' ha tomado acciones legales contra ella para poder hacerse la prueba de ADN y saber si es hijo biológico de Bernardo Pantoja... un varapalo que ha tenido que afrontar la influencer y que no le ha hecho ninguna gracia, ya que siempre ha pedido respeto a la hora de hablar de su padre.

Hace unos días pudimos hablar con Arelys Ramos, madre de Yulen Pereira, y le preguntamos por la que fuera colaboradora de televisión, por quien sacó la cara y dejó claro que nunca fue altiva ni borde con ella: "No, no, no, para nada, nunca. No, no, yo nunca he tenido con ella nada, de verdad, no he sido una niña borde. Nunca, nunca. Si digo eso, estoy mintiendo. Yo te digo que yo la deseo lo mejor para ella, que le vaya bien y se lo deseo de verdad, de corazón, que vaya bien".

En cuanto a si mantiene relación en la actualidad con ella, Arelys aseguraba que "no, no es una cosa indiferente, cada uno en su vida, oye, no tengo de ella, tampoco tenemos feedback, no tenemos, bueno, pues le deseo lo mejor. No tengo nada contra ella, le deseo lo mejor para siempre en todo lo que ella haga".

Muy sincera, la madre de Yulen nos confesaba que cree que Anabel debería hacerse las pruebas para saber si definitivamente pinocho es su hermano o no: "Si se la han pedido, pues no lo sé, lo más lógico para ella y para toda su familia es que se la haga y que se quite de en medio, porque si no es el runrún, como la gente, que se la quite de en medio y fuera, lo que sea, ya está, si es bien, que no, pues también".

Además, nos ha desvelado que llegó a pasarlo mal cuando su hijo estaba con Anabel: "Si tu hijo lo pasa mal, pues sí lo pasas mal, es lógico, un poquito, pero bueno, todo pasa. Cuando no se ajusta la realidad vivida en vuestro caso. Pues sí, evidentemente te duelen las cosas, ves unas cosas, pero bueno, todo el tiempo pone todo en su sitio".

Por último, nos comentaba que Yulen es "un niño con muchas ganas de hacer muchas cosas y con una fuerza mental impresionante", que ahora disfruta de "un buen momento, físicamente, después de la operación que ha pasado, pero está, físicamente está muy bien, con la mano lo ha recuperado estupendamente, así que fenomenal".