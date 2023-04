Arelys Ramos, dolida por enterarse de la ruptura de Anabel y Yulen en 'Supervivientes'

MADRID, 17 (CHANCE)

El pasado dos de marzo comenzaba la nueva edición del reality más salvaje que reuniría a diecisiete concursantes que estarían dispuestos a darlo todo en Honduras. Un mes y medio después de que diera comienzo la aventura, ya comienzan a darse los tan esperados reencuentros. Durante la emisión de Supervivientes. Conexión Honduras, tenía lugar la visita de un exconcursante muy querido por la audiencia: Yulen Pereira.

Al pisar la playa, el esgrimista aprovechaba para dejar claro que no le gusta ver a su madre fuera de sí, lo que ha causado que reciba una nominación disciplinaria por parte del programa. La primera persona a la que saludaba era Asraf, a quien abrazaba cariñosamente para, después, darle la noticia de que él y Anabel Pantoja ya no siguen juntos. Reaccionaba diciendo "me has dejado a cuadros, tío" mientras le mostraba cómo se le habían puesto los bellos de punta. Para evitar que se preocupara en exceso, aclaraba que tanto él como la prima de Isa Pi se encuentran bien.

Y finalmente, llegaba el momento más esperado: el reencuentro con su madre. Le sorprendía abrazándola por detrás mientras caían al suelo en un abrazo. Arelys no tardaba en alabar lo bien que olía su hijo mientras agradecía al programa haberle llevado hasta la isla. Enseguida comenzaba la batería de preguntas sobre su vida privada pero en ningún momento mencionó a Anabel.

Fue después de que Ion Aramendi interviniera cuando Yulen daba el paso de comunicarle la triste noticia a su madre. Con las palabras "Anabel y yo ya no estamos juntos" conseguía que la concursante cambiase su semblante por uno mucho más serio y triste. Emocionada, confesaba lo mucho que le dolía enterarse de aquello en el concurso, cayendo en la cuenta de que posiblemente, hubiera ocurrido hace tiempo y no se hubiera enterado hasta ahora.

De la misma manera que hizo con Asraf, Yulen le aseguraba que está todo bien, que no se preocupara, aunque ella se mostraba profundamente dolida y entristecida por lo que acababa de descubrir. Después de dejarles unos minutos a solas para ponerse al día, Yulen le pedía al programa que le dejasen regalarle su camisa para tener algo suyo en Honduras. Madre e hijo se fundían en un último abrazo antes de que terminara la conexión desde plató.