Arelys Ramos regresa de 'Supervivientes' sin aclarar si tiene una conversación pendiente con Anabel Pantoja

MADRID, 25 (CHANCE)

Arelys Ramos ya está en España. La madre de Yulen Pereira se convertía el pasado jueves en la última expulsada de 'Supervivientes' -tras su nominación disciplinaria por su tensa discusión con Yaiza- y, tras tres días en 'Playa de los Olvidados' junto a Jaime Navas y Artùr Dainese era la elegida por la audiencia para dar por finalizada su aventura en Honduras.

Días antes de su expulsión la cubana recibía la visita sorpresa de su hijo y se enteraba en directo de su ruptura con Anabel Pantoja. Una noticia que caía como un jarro de agua fría a Arelys, aunque muchos especulan con que conocía las intenciones de Yulen y que habría sido ella la que le pidiese que esperase para dejarla a que empezase el reality para que no peligrase su participación.

En la isla, la madre del esgrimista aseguró que le gustaría hablar con Anabel cuando saliese del concurso. ¿Sigue con esa idea en mente o cree que ya no tiene nada pendiente con la sobrina de Isabel Pantoja? Una pregunta que le hemos hecho a Arelys a su llegada a Madrid este martes de madrugada y a la que, sonriente y con maxi auriculares para no recibir información del exterior, ha dado la callada por respuesta, dejando en el aire si piensa llamar a la ex de Yulen para aclarar ciertas cosas.

No es el único frente abierto que se ha encontrado la cubana a su regreso de 'Supervivientes', ya que en los últimos días se ha rumoreado que su hijo podría mantener una incipiente relación con su compañera de reality Katerina Safarova, con la que ha derrochado complicidad durante una reciente comida para dos en la casa de la rusa. ¿Le gusta para Yulen? ¿Cree que tendrá más futuro con la modelo que con Anabel? Por el momento nos vamos a quedar con la duda, ya que Arelys ha preferido guardar silencio y no pronunciar ni una palabra a su llegada a España.