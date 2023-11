Arévalo asegura que nunca hablará de los temas más personales de Bertín Osborne

MADRID, 1 (CHANCE)

El pasado lunes tuvo lugar en Valencia la séptima edición de los Premios "Trofeos toros con el Soro" a los que acudieron numerosos rostros conocidos del mundo del toro como José Ortega Cano, Juan José Padilla, Cayetano Rivera, y personajes del mundo de la comunicación y el espectáculo como Carlos Herrera, los del Río, Fernando Esteso o Arévalo entre otros.

Allí, Arévalo no dudó en salir en defensa de su gran amigo Bertín Osborne, asegurando que aunque tengan vidas separadas, siempre le apoyará en los momentos difíciles: "Claro, claro. Siempre, igual que me apoyaría él a mí. Me han llamado de mil televisiones y tal y no, no voy a ninguna".

El humorista tiene claro que "es su vida, yo tengo la mía y no soy quién para meterme en la vida de nadie. Por lo tanto, yo soy amigo de Bertín, le quiero mucho y punto", concluía, desvelando así que no hablará nunca públicamente de la situación que está viviendo su amigo.

Además, quiso defender a Fabiola Martínez confesando que "sinceramente bastante está pasando ella ya para que encima estén pam pam. Ella ya lo ha dicho bien claro, parece ser que cuando una persona dice algo, no le hacen caso, siguen machacando".

A ella le guarda mucho cariño, tanto que no duda en definirla como "una gran señora y Fabiola al final, de tanto que la están fustigando, la mujer tendrá que decir lo que tenga que decir pero de todas formas, es una gran señora, una gran amiga mía".

Lo que más nos llamó la atención es que al preguntarle qué onión tiene de Gabriela Guillén y del hijo que espera con su amigo, el humorista respondía: "A ver qué pasa, ¿no? No sé", dejando entrever que a lo mejor nos llevamos todos una sorpresa.

En cuanto al Rey Don Juan Carlos, Arévalo nos aseguraba que tedría que estar en la jura de la Constitución de la Princesa Leonor: "Don Juan Carlos yo creo que debería estar en todos los sitios porque ha sido un rey ejemplar. Ha hecho mucho por España y, lógicamente, hay una parte de los que hay ahora que no le han querido nunca y es un error porque tener rey es una para mí, creo que es una cosa para presumir".

Por último, a nivel personal nos desvelaba que a veces sufre dolores por una hernia de disco, pero no por ello sigue disfrutando de su hija Nuria y su nieta siempre que puede: "Estoy bien, lo que pasa que tengo una hernia de disco y me está fastidiando y de vez en cuando me pega el viaje y me deja medio cojo. Pero bueno, bien".